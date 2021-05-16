محافظ أسيوط يستعرض تطوير ملف مياه الشرب والصرف الصحي ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على التنسيق المستمر لتوفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة «حياة كريمة» التي تستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية، حيث يتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس ناجح عبد الرحمن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة.

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – الإجراءات والخطوات التي تمت من خلال تدقيق مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحديد الاحتياجات بكل قرية فضلًا عن نتيجة اختيار قطع الأراضي بكل قرية اللازمة لإقامة المشروعات عليها بالقرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا على مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع وذلك تلبية لاحتياجات الأهالي فضلا عن المتابعة المستمرة لتنفيذ الاعمال مع الشركات المنفذة وتذليل كافة العقبات امام التنفيذ.

وأكد المحافظ – خلال الاجتماع – على أهمية هذا المشروع القومي الهام، الذي يمس حياة المواطنين في القري، لافتا إلى أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من القيادة السياسية ومجلس الوزراء مع كافة الجهات المشاركة في عملية التنفيذ، موجها بضرورة وجود حلول غير تقليدية لأي مشاكل أو تحديات تواجه عملية تنفيذ المشروعات أو توفير الأراضي، مشيرا إلى تشكيل لجنة بكل محافظة ستكون مسؤولة عن التنسيق من أجل توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات المُخططة خاصة مشروعات المرافق والصرف الصحي سيتم إعداد ملفات كاملة بالأراضي التي يمكن استغلالها.

وأوضح محافظ أسيوط، أن العمل بقطاع مياه الشرب سيشمل مد وتدعيم (72 كم) شبكات مياه، وتأهيل عدد (6) محطات مياه شرب، وإحلال وتجديد عدد (90) بئر إرتوازي وتوريد عدد (247) طلمبة أعماق غاطسة، وعدد(35) مولد وكابلات كهربائية، كما استهدفت المبادرة في مرحلتها الثالثة عدد (7) مراكز بمحافظة أسيوط، من بين 50 مركزعلى مستوى الجمهورية توجهت إلى إنشاء وعمل توسعات لعدد (7) محطات مياه سطحية كبرى، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة (6) محطة أخرى وعدد(144) بئر إرتوازي، ومد وتدعيم (246) كم شبكات مياه بأقطار مختلفة للمناطق المحرومة طبقا لخطة الرصف، وإنشاء عدد (3) وحدة معالجة أملاح، لافتا إلى استمرار تقديم خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين وتوفير الخدمة المتميزة لجميع عزب وقرى ومدن المحافظة والأماكن المستجدة من خلال الأستغلال الأمثل لكل قطرة مياه وتعظيم الحفاظ عليها من التلوث ومراعاة ترشيد الاستهلاك.

يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح»، وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.