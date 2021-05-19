الكشف على 715 مواطنا بنجع السويس ضمن «حياة كريمة» في قنا

نفذت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، أعمال قافلتها الطبية المجانية متعددة التخصصات بقرية نجع السويس التابعة لمركز قفط، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة إجراءات وقائية واحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا أنّ القافلة وقعت الكشف الطبى على 715 مواطنا في 7 تخصصات طبية بواقع 211 أمراض باطنة، 166 أمراض جلدية وتناسلية، 131 طب أطفال، 101 أمراض القلب وأوعية دموية، 44 أمراض نساء، 41 جراحة عامة، 21 تنظيم أسرة، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لـ59 حالة.

وأضاف أنّ القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

من جانبه، قال الدكتور راجي تاضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إنّ القافلة تقدم إلى جانب ما تقدمه من خدمات طبية وخدمات أشعة وتحاليل، صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للوزارة، إضافة إلى خدمات التوعية، حيث عقدت ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية والالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، حضرهما 66 مواطنا وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.