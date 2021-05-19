«نشتري ولا ما نشتريش».. القصة الكاملة لأزمة «البطيخ والخوخ» في الأسواق

أسئلة كثيرة ترددت مؤخرا، كان آخرها «نشتري ولا مانشتريش» البطيخ والخوخ، لا سيما بعد أن تداول رواد مواقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحذيرات عديدة من تناول البطيخ والخوخ، معلنين انتشار كمية من البطيخ المسرطن الذي يحتوي على مادة بيضاء من الداخل في الأسواق، مما دفع عددا من أعضاء مجلس النواب تقديم طلبات إحاطة، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لمناقشة ما أثير حول انتشار بطيخ مسرطن خلال الآونة الأخيرة في الأسواق بمجلس النواب، «الوطن» ترصد القصة الكاملة لأزمة البطيخ والخوخ.

تحرك عاجل من البرلمان بشأن البطيخ المسرطن

في تحرك عاجل من البرلمان، تقدم النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب، عن محافظة المنيا بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب حول حقيقة البطيخ المحقون بالهرمونات، والذي يسبب السرطان أو ما أطلق عليه «البطيخ المسرطن» وهي الشائعة التي انتشرت بشكل كبير وأثارت الرعب بين المواطنين.

وتابع حتة في طلب الإحاطة الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن هناك بطيخ مرشوش بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالأسواق؛ ولكن الشائعات تجاوزت الأمر أن هناك بطيخ مسرطن أو يسبب السرطان، وطالب النائب بحضور الوزراء والمسؤولين أمام لجنة الصحة بمجلس النواب للرد على حقيقة ما يتم تداوله ووجود بطيخ يسبب بطيخ مسرطن.

وأشار إلى أن أزمة البطيخ «المحقون» أو المرشوش بالمبيدات على حد تعبيره موجود بالأسواق وسبق التحذير منه. وتابع حتة في تصريحات صحفية اليوم أن الغرف التجارية وتحديدا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة أكدت وجود فساد بعض البطيخ المعروض بالأسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار.

ونفت وزارة الزراعة انتشار بطيخ أو خوخ مسرطن، مؤكدة أن انتشار ثمار البطيخ ذات المواصفات التي أثارت قلق المواطنين والتي تتمثل في وجود تجاويف داخلية أو ذات اللون الأبيض هي مجرد ظاهرة فسيولوجية وهي عملية طبيعية لا تمثل خطورة على الصحة، وأن أخبار انتشار البطيخ المسرطن ما هو إلا محض شائعات تستهدف إثارة القلق لدى المواطنين.

الزراعة: نطبق المواصفات على المحاصيل الموجودة في السوق للتأكد من سلامتها

وأكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، عدم صحة الشائعة التي طالت محصول الخوخ إلى جانب البطيخ، مشيرًا إلى أنه تم التأكد من سلامة المحاصيل الموجودة في الأسواق حاليًا ومطابقتها للمواصفات القياسية، من خلال برنامج وطني تتبعه الحكومة باستخدام التقنيات الحديثة لرصد المبيدات الضارة المتبقية على المحاصيل الزراعية.

وأوضح «القرش» أنه تم تدريب مطبقي المبيدات الذين بلغ عددهم 12 ألف و180، من أجل التأكد من الاستخدام الآمن للمبيدات في مختلف المحافظات، كذلك حرصت الحكومة على إعداد برامج تدريبية للمزارعين للتعامل مع كل محصول منذ زراعته وحتى حصاده.

شعبة الخضراوات والفاكهة تنفي وجود بطيخ مسرطن

من جانبه حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية والمتحدث باسم الشعبة، نفى وجود أي نوع من أنواع البطيخ المسرطن بالأسواق، مؤكدا أن ما تم تداوله اليوم غير صحيح، ولن تتقدم الغرفة بأي شكوى عن محصول البطيخ هذا العام.

الزراعة تنفي «سرطنة البطيخ»: نصدره لـ 16دولة.. وحلاوته السنة دي زيادة

كما نفى الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تردد من شائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الاسواق، فذكر أن الشائعات تنتشر من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بدون سند حقيقي حول البطيخ، مشيرا إلى أن مصر تصدر بطيخ ل16 دولة للعالم أكثر من 12 ألف طن ولا توجد شحنة مرفوضة رغم التصدير لفرنسا وروسيا والسعودية وبريطانيا وألمانيا والعديد من الدول الأوروبية.

وأضاف «القصير»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن نسبة الحلاوة في البطيخ كبيرة هذا الموسم، كما أن الوزارة تتابع باستمرار وتراقب عبر الهيئات المسئولة وهناك معامل للتأكد من صلاحية الغذاء وهي متخصصة ومرجعية ولديها شهاددات دولية، كما أنه تم جمع عينات من أغلب الأسواق سواء والباعة الجائلين وتم التحليل وثبت خلو كل العينات من بقايا المبيدات.

وأشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أن صحة المواطن في أولوية اهتمام الدولة المصرية وهناك رقابة على الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، مؤكدًا أن محصول البطيخ مثل أي محصول ومن الوارد وجود حالات فردية مرتبطة بسوء تخزين أو ملوث ولكن بوجه عام لا توجد أزمة في محصول هذا العام.