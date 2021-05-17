أول طلب إحاطة بشأن حقيقة «البطيخ المسرطن» بسبب الهرمونات

في تحرك عاجل من البرلمان، تقدم النائب احمد حته عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا بطلب احاطة موجها الى رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزيرة الصحة لمناقشته بلجنة الصحة بمجلس النواب حول حقيقة البطيخ المحقون بالهرمونات والذي يسبب السرطان او ما اطلق عليه "البطيخ المسرطن" وهي الشائعة التي انتشرت بشكل كبير واثارت الرعب بين المواطنين.

وتابع حته في طلب الإحاطة الذي حصلت الوطن على نسخة منه " ان هناك بطيخ مرشوش بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه وطرحه بالاسواق ولكن الشائعات تجاوزت الامر ان هناك بطيخ مسرطن او يسبب السرطان وطالب النائب بحضور الوزراء و المسئولين امام لجنة الصحة بمجلس النواب للرد على حقيقة ما يتم تداوله ووجود بطيخ يسبب بطيخ مسرطن

وأشار الى ان ازمة البطيخ " المحقون " او المرشوش بالمبيدات على حد تعبيره " موجود بالاسواق وسبق التحذير منه وتابع حته في تصريحات صحفية اليوم ان الغرف التجارية وتحديدا شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة اكدت وجود فساد بعض البطيخ المعروض بالاسواق نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار.

حقيقة رش البطيخ بهرمونات مضرة

واشار الى ان الامر مؤثر ايضا اقتصاديا واضر بالتجار الذين يعرضون البطيخ الجيد وغير الفاسد حيث تراجع الشراء لأكثر بنسبة كبيرة و دون بيع، ما يودي إلى فساد البطيخ الجيد بالفعبل ويعرضه للتلف وهو ما يؤدي الى خسائر كبيرة مطالبا بمواجهة الامر والتوعية مع تشديد الرقابة على الاسواق

واكد احمد حته ان البيانات الصادرة عن بعض الجهات كانت غير كافية وتنفي وجود بطيخ مسرطن وهو تعبير مخيف تم استخدامه وشدد النائب على ان الشائعات استغلت فساد بعض المطروح من البطيخ لاطلاق شائعات مثيرة ولابد ان يتم مواجهة الشائعات والتأكيد على دور الرقابة في كشف اي سلع او خضر او فاكهة فاسدة وانه لا يوجد ما يثبت وجود تاي مبيدات مسرطنه، مشيرا الى انه لا يوجد في مصر مبيدات مسرطنة وان هناك رقابة صارمة في هذا الامر وان مطالبته في الاساس تستهدف كشف الحقيقة لازالة المخاوف لدى المواطنين