بالأرقام.. تعرف على طلبات هيئة قناة السويس كتعويض من السفينة الجانحة

كشفت دعوى ثبوت الحجز التحفظي التي أقامتها هيئة قناة السويس، ضد السفينة البنمية الجانحة «ايفرجيفن»، عن الأرقام النهائية التي طالبت بها الهيئة كتعويض عن الخسائر التي لحقت بها.

تفاصيل المبلغ

وبحسب الدعوى التي تُنظر في محكمة الإسماعيلية الاقتصادية لتثبيت قرار الحجز التحفظي وتأكيد الدين فإن الهيئة أوردت مبلغ التعويضات ليصل إلى 916 مليونا و526 ألفا و494 دولارا عن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالهيئة.

وحددت الهيئة تفاصيل المبلغ بتقسيمه إلى 3 أجزاء، الأول منه بلغ 272 مليونا و333 ألف دولار كإجمالي تكاليف التكريك والتعويم، و300 مليون دولار قيمة مكافأة الإنقاذ، و344 مليونا و192 ألفا قيمة ما تعرضت له الهيئة من خسائر مادية ومعنوية.

إنقاذ 18 ألف حاوية بقيمة تزيد عن ملياري دولار

وبحسب الدعوى، فإن هيئة قناة السويس نجحت في إنقاذ الشحنة المحملة على السفينة، والتي بلغت 18 ألف حاوية، بقيمة تزيد عن ملياري دولار تقريبا.

وأكدت الهيئة، إنقاذ السفينة وتحريرها من الشحط دون المساس بجسم السفينة أو محركاتها أو معداتها أو طاقمها والتي كانت معرضة للهلاك وكانت تحمل كمية كبيرة من شحنات المواد الخطرة والمواد القابلة للاشتعال.

وأشارت صحيفة الدعوى إلى أن الهيئة وفرت على ملاك السفينة إحضار سفينة أخرى وروافع من دول أجنبية من أجل تخفيف الحمولة وتفريغها في سفينة أخرى، مقدرة تكلفة العملية بما يقرب من 160 مليون دولار، إضافة إلى منع كارثة بيئية كان سيترتب عليها مسؤوليات ضخمة تصل قيمتها إلى مليار دولار، حال سقوط الشحنة أو تلف خزانات الوقود.

وكانت قد رفضت المحكمة الإقتصادية بالاسماعيلية برئاسة المستشار أحمد جاد، وعضوية المستشارين محمد الطحاوي وعمر محسن، بسكرتارية حامد أحمد خلال، الطلب المقدم بالتظلم علي قرار الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة.

وتقدمت الشركة المالكة للسفينة البنمية الجانحة «ايفرجيفن» باستئناف على قرار محكمة الإسماعيلية الاقتصادية برفض التظلم المقدم على قرار حجز السفينة.