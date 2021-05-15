«ربيع» عن مشروع ازدواج قناة السويس: يزيد عامل الأمان ويقلل زمن العبور

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بدء أعمال التكريك بموقع مشروع ازدواج قناة السويس من اليوم، حيث بدأت بالفعل اليوم بواسطة الكراكة «العاشر من رمضان» لتجهيز موقع العمل بما يسمح لكراكات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لرئيس هيئة القناة، في برنامج «الحقيقة»، الذي يُعرض على شاشة «إكسترا نيوز».

وأضاف «ربيع»، أن مشروع التطوير المقترح، الذي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في تنفيذه، يعد استكمالا لجهود تطوير المجرى الملاحي التي بدأت مع افتتاح قناة السويس الجديدة، موضحًا أن العمل بالمشروع سيتم على عدة مراحل، على أن تشمل المرحلة الأولى ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى.

وعن أهمية مشروع التطوير المقترح، أكد رئيس هيئة قناة السويس، أن أهمية مشروع الازدواج الجاري، تتمثل في رفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة ٢٥% من مسافة الـ40 كيلو متر.

وأوضح الفريق أسامة ربيع، أن ازدواج القناة تتم من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الرئيس السيسي يتابع بصورة يومية الوضع بقناة السويس، مؤكدا أنه منذ أزمة السفينة التي كانت جانحة في المجرى الملاحي بالقناة كان يتصل به يوميا 3 مرات.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي داعم بلا حدود لهيئة قناة السويس ويعمل على تلبية كافة المطالب، كما أن رئيس الجمهورية وجه بالبدء الفوري في تنفيذ مشروع التطوير المقترح ووضع جدول زمني للانتهاء من تنفيذه في أقرب وقت ممكن.