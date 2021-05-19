العاملون بالطيران يحيون ذكرى رحلة باريس.. ويطلبون الرحمة لزملائهم

خيمت مظاهر الحزن، على الصفحات الشخصية لعدد من العاملين بقطاع الطيران المدني، وخاصة العاملين بالشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، وذلك بالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لضحايا الحادث الأليم لطائرة مصر للطيران رحلة رقم MS804 القادمة من باريس إلى القاهرة في 19 من مايو 2016.

أبرزها الدعاء بالرحمة والمغفرة.. صفحات العاملين بالطيران المدني تتشح بالسود في ذكرى حادث الطائرة الفرنسية

وتقدم عدد من العاملين بقطاع الطيران بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء، وركاب الرحلة الذين فاضت روحهم جراء الحادث، وذلك عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتقدمت الآيات القرآنية والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم صفحات زملائهم على مرتفع التواصل الاجتماعي، طالبين لهم الرحمة والمغفرة.

الرحلة رقم 804 هي الرحلة التي انطلقت بين مطار باريس شارل ديجول في فرنسا ومطار القاهرة في مصر، وأعلنت الشركة يوم 19 من مايو 2016 اختفاء الرحلة عن الرادار بعد دخولها المجال الجوي المصري بـ10 أميال وعلى متنها 66 راكبًا، وفي الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش تم الإعلان رسميا عن تحطم الطائرة، وأعلنت وزارة الخارجية المصرية خلال بيان لها آنذاك، يفيد العثور على مواد طافية يرجح أنها لحطام الطائرة، وكذلك على بعض سترات النجاة ومواد بلاستيكية قد عثرت عليها السلطات اليونانية بالقرب من جزيرة كارباثوس اليونانية، وسط احتمالات بوجود ناجين.

والطائرة هي من نوع إيرباص إيه 320-232 تسجيل (SU-GCC) ورقم تسلسلي 2088، ورحلتها الأولى كانت في 25 يوليو 2003 وسُلّمت إلى مصر للطيران في 3 نوفمبر 2003.

الرحلة أقلعت وعلى متنها 56 راكبا بالإضافة إلى 10 من طاقم الطائرة

وأقلعت الرحلة من مطار باريس شارل ديجول في الساعة 23:09 بتوقيت باريس متجهةً إلى القاهرة وعلى متنها 56 راكب بالإضافة إلى 10 من طاقم الطائرة، وبعد دخولها مجال السيطرة الجوية المصرية بـ10 أميال وعلى ارتفاع 37 ألف قدم اختفت من الرادار الثانوي.

وبلغ عدد المسافرين 56 شخصا من اثنتي عشرة جنسية، كما بلغ عدد أفراد الطاقم 10 أشخاص، من بينهم ثلاثة أفراد حراس أمن لمصر للطيران، وخمس مضيفات، وطيار ومساعده.

وبحسب شركة مصر للطيران، فإن قائد الطائرة الكابتن «محمد سعيد علي علي شقير» له 6,275 ساعة خبرة في مجال الطيران، وتشمل 2,101 ساعة على طائرات من نوع A320، في حين أن الطيار المساعد «محمد أحمد ممدوح أحمد عاصم» له 2766 ساعة خبرة في المجال.

عنبة: كانوا مثالا للإخلاص والتفاني في العمل

وكان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني وجميع العاملين بقطاع الطيران، تقدموا بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والشهداء من الزملاء الأفاضل أبناء مصر للطيران والذين كانوا مثالاً للإخلاص والتفاني في العمل وركاب الرحلة الذين فاضت روحهم جراء الحادث، سائلين المولى عز وجل، أن يتقبل دعائهم، بأن يتغمدهم جميعا في واسع رحمته ويلهم أهلهم الصبر على فراقهم ووداعهم.

منار: قطاع الطيران المدنى لا ينسى أبدا أبناءه وذويهم

وكان وزير الطيران المدني، أكد على أن قطاع الطيران المدني لا ينسى أبدا أبناءه وذويهم وأن ذكراهم سوف تظل عالقة بأذهاننا مدى الدهر.