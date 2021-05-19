أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الأربعاء 19-5-2021 في مصر

شهدت أسعار الفراخ والكتاكيت، اليوم، استقرارًا في السوق المحلية وذلك وفق بداية التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء 19 مايو الحالي، وذلك بعد أن شهدت تذبذبًا واضحًا في الأسعار بين ارتفاع وانخفاض، على مدار الأيام الماضية.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات يومية للمتابعين والقراء، نستعرض أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم بالأسواق المصرية على النحو التالي:

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم

وفي تصريح للدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، خاصة لـ«الوطن»، قال إن بورصة الدواجن ارتفعت في الأسواق اليوم بسبب زيادة الإقبال، ليتراوح سعرها بين سعر 28 و30 جنيهًا في المزرعة، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 30 إلى 32 جنيهًا، بينما وصل سعر كيلو الدواجن البلدي نحو 34 جنيهًا من المزرعة، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 38 إلى 39 جنيهًا، وقد تختلف الأسعار حسب تكلفة النقل التي يتحملها التاجر.

فيما ارتفعت أيضًا سعر كرتونة البيض بالمزرعة لتصل إلى نحو 28 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 32 جنيهًا، والبلدي 45 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 و9 جنيهات.

أسعار الفراخ اليوم في الأسواق المصرية

وفيما يلي نعرض أبرز أسعار الدواجن في السوق المحلية:

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش إلى 75 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص نحو 42 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي إلى نحو 38 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك اليوم نحو 40 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الدبابيس عند 47 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الفراخ البيضاء اليوم، ما بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو كبد الدجاج اليوم، نحو 47 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط في الأسواق إلى 53 جنيهًا.

- وأخيرا استقر سعر كيلو البانيه عند 85 جنيهًا.