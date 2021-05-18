ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء وانخفاض سعر البط في أسواق الدقهلية
كتب:
صالح رمضان
11:35 ص | الثلاثاء 18 مايو 2021
أسعار الدواجن البيضاء اليوم
ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في أسواق الدقهلية بمعدل 3 جنيهات ووصل سعر الكيلو إلي 34 جنيها، وذلك في أول بيان رسمي لللأسعار يصدر بعد عيد الفطر المبارك، فيما انخفضت أسعار البط بمعدل 5 جنيهات لكل كيلو، في أسواق الدقهلية فيما حافظت اللحوم علي ثبات سعرها وهذا بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .
وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي :
أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية
فراخ بيضاء : 34 جنيها
أرانب: 55 جنيها
فراخ حمراء: 36 جنيها
فراخ بانيه : يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 81 جنيها
دبابيس: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 49 جنيها
أوراك : يتراوح السعر من 34 جنيها إلي 36 جنيها
صدور بالعظم: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 49 جنيها
حمام كداب: يتراوح السعر من 55 جنيها إلي 60 جنيها
شاورما فراخ : 77 جنيها
بط سوداني 55 جنيها، بط مسكوفى 50 جنيها
زوج حمام: يتراوح السعر من 60 جنيها إلي 65 جنيها
أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية
لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة
لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 80 جنيها
لحمة بلدي كبيرة : يتراوح السعر من 85 جنيها إلي 90 جنيها
سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها
كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلي 140 جنيها
أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية
برازيلي : يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلي 80 جنيها
لحمة سوداني : 85 جنيها
كبده مستوردة : 50 جنيها
لحمة جملي : 100 جنيها
أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية
بوري متوسط وكبير : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها و 55 جنيها إلي 60 جنيها
سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 22 جنيها إلي 30 جنيها
سمك سردين: 30 جنيها
جمبري متوسط وكبير: يتراوح السعر من 50 جنيها إلي 200 جنيها
كابوريا نتي: يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 120 جنيها
سمك ماكريل: يتراوح السعر من 42 جنيها إلي 45 جنيها
كليماري: 80 جنيها
سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيها إلي 150 جنيها