ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء وانخفاض سعر البط في أسواق الدقهلية

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء في أسواق الدقهلية بمعدل 3 جنيهات ووصل سعر الكيلو إلي 34 جنيها، وذلك في أول بيان رسمي لللأسعار يصدر بعد عيد الفطر المبارك، فيما انخفضت أسعار البط بمعدل 5 جنيهات لكل كيلو، في أسواق الدقهلية فيما حافظت اللحوم علي ثبات سعرها وهذا بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ، اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021، بقائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية .

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام كما يلي :

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

فراخ بيضاء : 34 جنيها

أرانب: 55 جنيها

فراخ حمراء: 36 جنيها

فراخ بانيه : يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 81 جنيها

دبابيس: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 49 جنيها

أوراك : يتراوح السعر من 34 جنيها إلي 36 جنيها

صدور بالعظم: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 49 جنيها

حمام كداب: يتراوح السعر من 55 جنيها إلي 60 جنيها

شاورما فراخ : 77 جنيها

بط سوداني 55 جنيها، بط مسكوفى 50 جنيها

زوج حمام: يتراوح السعر من 60 جنيها إلي 65 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة توزيع منافذ : يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة بلدي كبيرة : يتراوح السعر من 85 جنيها إلي 90 جنيها

سجق بلدي : يتراوح سعر الكيلو من 110 جنيها إلي 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 140 جنيها إلي 140 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

برازيلي : يتراوح سعر الكيلو من 75 جنيها إلي 80 جنيها

لحمة سوداني : 85 جنيها

كبده مستوردة : 50 جنيها

لحمة جملي : 100 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري متوسط وكبير : يتراوح سعر الكيلو من 48 جنيها و 55 جنيها إلي 60 جنيها

سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 22 جنيها إلي 30 جنيها

سمك سردين: 30 جنيها

جمبري متوسط وكبير: يتراوح السعر من 50 جنيها إلي 200 جنيها

كابوريا نتي: يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 120 جنيها

سمك ماكريل: يتراوح السعر من 42 جنيها إلي 45 جنيها

كليماري: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيها إلي 150 جنيها