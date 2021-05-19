مستشفى العريش يشدد على منع زيارات أقارب المرضى مصابي كورونا

شددت مديرية الصحة بشمال سيناء على جميع المستشفيات بالمحافظة، لمنع الزيارات والدخول إلى الأقسام التي خصصت لحالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا.

ووجه مدير مستشفى العريش العام الدكتور أحمد منصور، شركة الأمن في المستشفى، بتشديد الرقابة على المرضى ومنع الزيارات في جميع الأقسام عدا الأوقات المسموح بها بضوابط معينة، لمنع إصابة المرضى والزائرين بفيروس كورونا.

وتم العمل على رش جميع الطرقات والأقسام الموجودة في المستشفى، والعمل على تعقيم ذوي المرضى في أقسام الباطنة والجراحة والمسالك والأطفال وقسم الآشعة والتحاليل والاستقبال.

وفاة مريض مصاب بكورونا بالعريش

وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء أن مريض بقسم العزل بمستشفى العريش العام توفى، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، فيما تعافت 6 حالات وخرجت من المستشفى، وتم مراقبة 20 حالة بالقسم العلوي للرعاية المركزة، وتمت متابعة 49 حالة آخرى بالعزل المنزلي.

مستشفى العريش يواصل استعدادته لعلاج المصابين

ومن جهة آخرى، واصل مستشفى العريش كامل استعداداته لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي لأهالي القطاع، وذلك بعد وصول المصاب الرابع مساء أمس إلى مستشفى العريش العام، وكانت مديرية الصحة قد قامت بتحويل إحدى الحالات إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وذلك بنقله في سيارة إسعاف مجهزة تم تخصيصها لنقل المصابين الفلسطينيين.

محافظ شمال سيناء يلتقي المسعفين بمعبر رفح

وكان محافظ شمال سيناء قد التقى المسعفين بمعبر رفح البري، وطالبهم بجدية العمل، والإسراع في نقل الحالات التي تصل إلى معبر رفح لجميع المستشفيات سواء في العريش أو الشيخ زويد وبئر العبد أو تلك الحالات التي سوف يتم نقلها إلى الإسماعيلية والقاهرة.