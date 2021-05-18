«مستقبل وطن»: قافلة طبية وغذائية تتوجه إلى معبر رفح الجمعة

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، والنائب الأول له، وزعيم الأغلبية البرلمانية، إننا نشعر بالفخر والاعتزاز تجاه هذا الموقف المشرف الذي انتهجته القيادة السياسية، لدعم القضية الفلسطينية، معلنا تنظيم قافلة كبرى من المستلزمات الطبية والمواد الغذائية والمواد التموينية، تتوجه إلى معبر رفح يوم الجمعة المقبلة.

وأضاف الشريف، خلال مؤتمر صحفي نظمه عدد من الأحزاب المصرية، يضم «مستقبل وطن، حماة الوطن، حزب الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين»، قبل قليل، بشأن القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي من باريس، تجاه القضية الفلسطينية، أن مصر منذ البداية، وهي تقف بجانب الشعب الفلسطيني، بداية من فتح معبر رفح ونقل المستلزمات الطبية، حتى إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار، كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، نتيجة الأحداث الأخيرة، مع اشتراك الشركات المصرية المتخصصة، في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

وتابع: هذا الموقف يعبر عن الموقف المصري الثابت دوما تجاه القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطيني.

وكان حزب مستقبل وطن، أعلن تأييده لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه لمبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عمليات إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية إعادة الإعمار.

وأكد الحزب في بيان فخره واعتزازه لجهود القيادة المصرية في دعم القضية الفلسطينية والقضايا العربية بشكل عام، موضحا أنّ الحزب سيضطلع بدوره بدعم الأشقاء الفلسطينيين في إطار توجيهات الرئيس.