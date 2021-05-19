كيا تعلن الطراز الكروس أوفر الكهربائية الجديدة «EV6 2022»

تعد «كيا كروس أوفر 2022» الجديدة، أول سيارة كهربائية تعمل بالبطارية «BEV» مخصصة للعلامة التجارية، فيما يشير تقديم «EV6» إلى إطلاق الولايات المتحدة لاستراتيجية «Plan S» التي ستقدم 11 طرازًا كهربائيًا جديدًا بالكامل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2026، بدءًا من «EV6»، التى ستحمل تشكيلة «كيا EV» اصطلاح لتسمية فريدًا.

وتعمل «كيا» على زيادة كفاءة التطوير وتمكين مجموعة المركبات الكهربائية المخصصة لديها عبر قطاعات متعددة من المركبات السيدان وسيارات الدفع الرباعي في وقت قصير وبأقل قدر من التعقيد.

وتوحد أبعاد «EV6»، لغة التصميم الجديدة كليًا لـ«المتحدون المتحدون» من كيا وتوفر وظائف كروس أوفر، كما تجمع اللغة بين السيارات الرياضية الكلاسيكية وإشارات التكنولوجيا الفائقة وتصميم «SUV» الحديث الذي يشبه الكوبيه.

و«EV6»، لها نفس قاعدة العجلات مثل «Kia Telluride»، ومقارنتها بعرض Ford Mustang Mach E وقاعدة العجلات والخلوص الأرضي لطراز «Tesla Model Y».

وتتيح منصة «EV»، أيضًا أداءً مذهلاً، وأوقات شحن فائقة السرعة، كما توفر السيارة ما يصل إلى 300 ميل من النطاق الكهربائي بالكامل.

وتوفر «EV6»، أيضًا مجموعة واسعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة، مما يضيف مستوى غير مسبوق من الاتصال والسلامة.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «كيا» أمريكا الشمالية: «يمثل EV6 حقبة جديدة وتحولية في كهربة كيا، وتستفيد هذه الكروس أوفر المبتكرة من الفوائد العديدة لمنصتها المتقدمة لتقديم مستوى من الإثارة التكنولوجية والراحة التي ستوفر تجربة ملكية رائعة».

ومن المتوقع أن يتم طرح أول طرازات «EV6» للبيع في أوائل عام 2022 في جميع الولايات الخمسين مع وصول GT في أواخر عام 2022.