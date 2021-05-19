مصطفى سالم يتبرع بمكافأة شهر لإعمار غزة ويطالب النواب بالتبرع

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائب عن دائرة طما و طهطا وجهينة بسوهاج، أهمية الدور التاريخي لمصر المساند لكل الدول العربية، خاصة دعمها غير المحدود للقضية الفلسطينية منذ نشأة دولة أسرائيل عقب نكبة 1948.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لـ«سالم» عبر برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، والذي تناول الدعم المصري لأهالي غزة وللقضية الفلسطينية عقب الأحداث الأخيرة التي شهدها القطاع.

وبدأ وكيل لجنة الخطة والموازنة كلمتة بتقديم العزاء لأسر شهداء فلسطين جراء العمليات العسكرية والقذف الوحشي لقوات الاحتلال الاسرائيلية على المسجد الأقصى وأهالي مدينة القدس المباركة، كما تناول في كلمتة الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا على أن مصر لم تتأخر يوما عن قضية دعم القضية الفلسطينية، كما لم تدخر جهدا للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، فدائما تعتبر مصر القضية الفلسطينية ذات أولوية، وعلى مدار عقود ماضية تتحرك القاهرة للدفاع عن فلسطين بشتى الوسائل، وبعد تولى الرئيس السيسى، الحكم ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر وبذلت العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها

هذا وأشاد نائب طما وطهطا و جهينة بسوهاج مصطفى سالم بما أتخذتة مصر برئاسة الرئيس السيسى من أجراءات عاجلة لمساندة الجانب الفلسطينى خلال تلك الأزمة والتى تمثلت في فتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة و التنسيق مع الأشقاء الفلسطينيين للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها وتسير الحافلات التى تحمل المساعدات المصرية للشعب الفلسطينى عبر معبر رفح والذى تم فتحة للاشقاء الفلسطينيين منذ بداية الأزمة

مع توجية هيئة الإسعاف المصرية بتسخير كافة إمكانياتها لصالح نقل المصابين الفلسطينيين من معبر رفح إلى المستشفيات المصرية

أيضا قدمت مصر أكثر من مبادرة من شأنها وقف العمليات العسكرية وقتل الأبرياء بما يحقق ما يصبوا الية الشعب الفلسطيني كحق مشروع

ولعل الشئ الأبرز كانت مبادرة الرئيس بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار "ما يعادل 8 مليار جنيه" لاعادة إعمار غزة نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة والتي تفاعل معها كل الدوائر الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حيث أعلن حزب مستقبل وطن بالمشاركة مع حزب حماة الوطن والشعب الجمهوري وتنسيقية شباب الأحزاب عن تنظيم قوافل طبية وغذائية ومساعدات كهدية للشعب الفلسطيني الجمعة القادمة .

وعبر المداخلة طالب النائب مصطفى سالم أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وكل رجال الأعمال والشرفاء بالتبرع لصالح أعمار غزة بعد ما شهدتة من أعمال دمار مؤكدا تبرعة بمكافئة شهر لصالح أعمار غزة و ناشد الحكومة بتخصيص رقم حساب لجمع هذة التبرعات لصالح غزة

ومن ناحية أخري أشاد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بكلمة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى خلال جلسة مجلس الأمن مشيرا إلى أنها أستمرارا للموقف الواضح لمصر تجاة هذة القضية والتى نددت بموقف جيش الاحتلال تجاة أهالينا بقطاع غزة مشيرا إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى، وجة رسائل حاسمة وقوبة خلال كلمته بشأن تطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط، قائلا" أنه لا سلام فى المنطقة دون إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، ونحن هنا لا نحتاج إلى إعادة اختراع العجلة، فالحل موجود، إذ أن حل الدولتين، رغم كل شيء، لا زال هو الخيار العملى الوحيد الذى ترتضيه كافة الأطراف) تلك هي المعركة الدبلوماسية التي تخوضها مصر دفاعاً عن الحقوق الفلسطينية المشروعةو ما شهدتة الأراضي المقدسة للمسجد الأقصى من ممارسات مستفذة لمشاعر الملايين مناشد العالم بالتدخل السريع لوقف هذة الأعمال والاحتكاكات المستفذة

وأستطرد سالم قائلا إن التحرك المصري المكثف إنسانياً و طبياً و إقتصادياً و سياسياً من كافة طوائف الشعب المصري و أحزابه و قيادته و في القلب منها رئيس الدولة يؤكد مرة أخرى أن مصر ستظل دائماً المدافع الأول عن قضايا الأمة العربية بالأفعال و ليس بالخطابات و الكلمات الجوفاء

ودعي النائب مصطفى سالم أحرار العالم و كافة المهتمين بحقوق الإنسان في العالم و على رأسهم الإدارة الأمريكية و منظمات حقوق الانسان إلى التحرك العاجل لحماية حق الحياة للإنسان الفلسطيني تحت الإحتلال

واختتم كلمتة بأنة فخور بمصريتة وببلدة القوية والقادرة والفعالة وفخور بالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر الحر القوي .