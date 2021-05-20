لو نسيت باسوورد الواي فاي.. إزاي تشاركه مع أصحابك وجيرانك بالـQR Code؟

يحدث في كثير من الأحيان أن ينسى صاحب شبكة الإنترنت كلمة السر الخاصة بالدخول على شبكة الواي فاي، ما يجعله غير قادر على مشاركتها مع أصدقائه أو جيرانه أو أقاربه عند حاجتهم إليه.

وهناك ميزة يتمتع بها أصحاب الأندرويد، وهي المشاركة السريعة لكلمة مرور شبكة الواي فاي من خلال رمز الاستجابة السريعة «QR Code».

وتعمل هذه الميزة على تسهيل عملية مشاركة بيانات تسجيل الدخول إلى شبكتك المنزلية مع أي شخص، فكل ما عليك فعله هو إنشاء رمز QR باستخدام بيانات تسجيل الدخول إلى شبكة الواي فاي، ثم يفتح الشخص الآخر تطبيق الكاميرا في هاتف آيفون أو أندرويد لمسح الرمز، ما يتيح له الاتصال بالواي فاي بسرعة دون الحاجة لكتابة كلمة المرور.

كيفية مشاركة كلمة مرور شبكة الواي فاي في هاتف أندرويد عبر كود QR

للوصول إلى هذه الميزة يجب أن يعمل هاتفك بنظام التشغيل أندرويد 10، ولكن يمكن لأي شخص مسح رمز الاستجابة السريعة QR بغض النظر عن إصدار نظام أندرويد المثبت في هاتفه، وكذلك مستخدمو هواتف آيفون يمكنهم أيضًا مسح الرمز والاتصال تلقائيًا بالشبكة.

- انتقل للإعدادات في هاتف أندرويد.

- اضغط على خيار (الشبكة والإنترنت) Network & internet.

- اضغط على خيار (واي فاي) Wi-Fi.

- اضغط على رمز الترس الذي يوجد بجانب اسم شبكتك المنزلية.

- ستظهر لك قائمة تضم تفاصيل الشبكة المنزلية، اضغط على خيار (مشاركة) Share.

- سيظهر لك طلب للتحقق من هويتك باستخدام رقم التعريف الشخصي PIN أو بصمة الإصبع؛ لإنشاء رمز الاستجابة السريعة باستخدام اسم شبكة الواي فاي وكلمة المرور.

- وبمجرد التحقق من هويتك سيظهر لك كود QR في شاشة هاتفك يمكن لأي شخص مسحه بكاميرا هاتفه للاتصال بشبكة الواي فاي تلقائيًا، وذلك دون الحاجة إلى إدخال اسم الشبكة أو كلمة المرور.