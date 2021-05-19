ضبط 1192 قضية تموينية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وأسفرت الحملات عن ضبط 1192 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2٫5 طن لحوم وكبده مجمدة يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة،بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

كما جرى ضبط 1٫5 طن أسماك مملحة سردين يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظة القاهرة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4٫1 طن سكر تمويني بها نقص في الأوزان بمقدار 1200 جرام، و1600 جرام في الباكتة الواحدة زنة 20 كيلو جرام، 100 كيلو جرام سكر تمويني معبأة داخل عبوات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها، وقدّرت بقيمة مالية 35700 جنيه تمهيدا لتوزيعه على المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينين بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مركز لتعبئة السلع الغذائية والمتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الجملة على تعبئة سكر التموين المدعم مخالفا شروط التعاقد مخزن دون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وجرى ضبط 2٫47 طن جبن موتزريلا، لبن بودرة دون مستندات مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة وإنتاج الجبن الموتزريلا دون ترخيص بمحافظة البحيرة، ضبط 2٫5 طن دقيق فاخر دون مستندات مجهولة المصدر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتشكل خطرا على الصحة العامة، تمهيدا لإدخالها في عملية تصنيع المخبوزات وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مخبز سياحي دون ترخيص بمحافظة الشرقية.

وأسفرت الحملات أيضا عن ضبط 9000 عبوة عصائر يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لعدم وجود بيانات تفيد بتاريخي الإنتاج والصلاحية وتشكل خطر على الصحة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مصنع لتعبئة وإنتاج العصائر دون ترخيص بمحافظة الغربية، وضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمحافظة الجيزة لاستيلائه على 433٫500 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة صرف الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميا دون إنتاجه فعليا والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء.

ضبط 18200 قطعة مستلزمات طبية (كمامة، جوانتي، قلم أنسولين) غير مطابقة للمواصفات القياسية دون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطر على الصحة العامة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بمحافظة القاهرة، وضبط 21282 عبوة وقطعة مستلزمات طبية (مطهر طبي، كمامة، قسطرة، جوانتي، كانويلا) غير مطابقة للمواصفات القياسية دون مستندات مجهولة المصدر وتشكل خطرا على الصحة العامة، قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجارة المستلزمات الطبية دون ترخيص بالإسكندرية، وضبط 4136 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، واتخذت الإجراءات القانونية.