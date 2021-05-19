أخبار فلسطين اليوم.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات والأمم المتحدة تجتمع

يتابع العالم تطورات أخبار فلسطين اليوم، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلى عدوانه على الأراضى الفلسطينية وغزة، واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم 58 شابًا من فلسطيني عام 1948، فيما تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماع غدا لبحث تطورات الأوضاع فى فلسطين والشرق الأوسط، كما قدمت فرنسا أمس مشروع قرار لمجلس الأمن الدولى لوقف إطلاق النار فى غزة.

وبشأن أخبار فلسطين اليوم أفاد المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل «عدالة»، بأن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم 58 شابًا من فلسطيني عام 1948.

وتوزعت الاعتقالات على مناطق عرابة بـ3 معتقلين، وأبو سنان 5 معتقلين، وطمرة 4 معتقلين، وباقة الغربية معتقل واحد، ودير حنا معتقلين اثنين، وعين السهلة 5 معتقلين، وكفر ياسيف معتقلين اثنين، الجديدة معتقلين اثنين، وعكا معتقل واحد، والناصرة معتقل واحد، والحلف معتقل واحد، والجنوب 31 معتقلًا، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأشار المركز إلى تواصله مع محامين متطوعين ليتواجدوا في محطات الشرطة المختلفة حتى ساعات متأخرة من الليل، لمنح استشارات للمعتقلين قبل التحقيق معهم.

ويواصل الاحتلال عدوانه على الأراضى الفلسطينية، بينما تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا، غدا الخميس، بشان أخبار فلسطين اليوم وتطورات الأوضاع فى الشرق الأوسط.

وفى السياق، كلف السفير أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، بالمشاركة في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة تُعقد بنيويورك غدا، بشأن أخبار فلسطين اليوم ولإظهار الالتفاف الدولي حول الفلسطينيين، حيث من المقرر أن يُشارك بالجلسة عددٌ من وزراء الخارجية العرب، ووزراء خارجية لدولٍ ذات تأثير وارتباط بالقضية الفلسطينية.

وأكد مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أنّ جلسة الجمعية العامة المُشار إليها تنطوي على أهمية كبيرة، في ضوء عجز مجلس الأمن عن التوافق على مشروع بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة بسبب تصلب الموقف الأمريكي، موضحا أهمية إظهار الإجماع الدولي حول عدالة القضية الفلسطينية، وتحميل إسرائيل مسؤولية التسبب في هذا التصعيد عبر إجراءاتها الاستفزازية المتعمدة في القدس طوال شهر رمضان، والتعبير عن الإدانة لهجماتها العشوائية المتواصلة ضد المدنيين في قطاع غزة.

وتابع المصدر: أنّ أبو الغيط سيُشارك اليوم الأربعاء، بالجلسة الافتتاحية لاجتماع طارئ يعقده البرلمان العربي لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مُشيرا إلى أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المُقرر أن يلقي كلمة في الجلسة ذاتها.