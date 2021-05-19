عين شمس: نسب الإشغالات بأسرة حجز كورونا منخفضة

كشف الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، عن أنّ مستشفيات الجامعة سواء الدمرداش أو عين شمس التخصصي أو عين شمس التخصصي بمدينة العبور أو المستشفى الميداني، مستعدة على أكمل وجه تحسبا لأي أزمات تتعلق بفيروس كورونا (كوفيد 19)، موضحا أنّ المستشفيات في حالة طوارئ منذ بداية أزمة كورونا، ولا توجد أزمات واجهت المستشفيات بشأن أزمة كورونا حتى الآن.

صالح: نسبة كبيرة من الأطقم الطبية تلقت لقاح كورونا ومستعدون لجميع السيناريوهات

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا لـ«الوطن»، أنّ نسب الإشغالات بالمستشفيات المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا (كوفيد 19) منخفضة الفترة الحالية، مشيرا إلى أنّها لا تتجاوز 40%، غالبيتها في الرعايات سواء كانت الرعاية المتوسطة أو المركزة.

وأوضح أنّ نسبة الإشغالات للرعايات لا تتجاوز 40% من إجمالي عدد أسرتها بمختلف الأماكن، سواء بمستشفيات الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين، أو مستشفى الميداني أو مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، مؤكدا أنّ هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية لسد أي احتياجات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية.

وأضاف أنّ المستشفى ما زال يجرى عمليات تطعيم الأطقم الطبية بالمستشفيات الجامعية العاملة سواء العزل أو التخصصات الأمراض المختلفة، لافتا إلى أنّه جرى تطعيم نسبة كبيرة منهم، وجار حاليا استكمال تطعيم الباقي، كما أنّ أن التطعيم اختياري للأطقم الطبية وليس إجبارية.

وناشد نائب رئيس جامعة عين شمس، المواطنين بالالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مع الاهتمام بالعادات الغذائية السليمة والاهتمام بتناول الأغذية التي تحتوي على عناصر تحفز المناعة.