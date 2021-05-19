الشاعر رمضان عبدالعليم يخضع للعلاج في مستشفى حورس بالأقصر

تعرض الشاعر رمضان عبدالعليم لأزمة صحية مفاجئة بعد عيد الفطر المبارك، ويخضع حاليا للعلاج في مستشفى حورس التخصصي بمركز أرمنت بالأقصر.

وكان الشاعر الكبير صاحب ديوان «التحيات للنيل» خرج من مستشفى حورس لقضاء أيام العيد مع أسرته، إلا أن حالته الصحية ساءت ما استدعى نقله إلى المستشفى الثلاثاء لإجراء جلسة غسيل كلوي، وعمل أشعة وتحاليل واحتجازه بالمستشفى لاستكمال العلاج.

وقال مصدر طبي بهيئة الرعاية الصحية في الأقصر، إن الشاعر رمضان عبدالعليم، خرج من المستشفى، مساء أمس، عقب إجراء جلسة الغسيل الكلوي وبعض التحاليل الطبية، مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة وسيجري جلسة غسيل كلوي غدا الخميس، وسيقرر الأطباء بعدها حجزه في المستشفى أو عودته لمنزله حسب تطورات الحالة الصحية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه تم إنهاء إجراءات استكمال الشاعر رمضان عبدالعليم مراحل علاجه بالمستشفى الذي تتوافر به كل الإمكانيات والخدمات الطبية.

ويعد الشاعر رمضان عبدالعليم، أحد قيادات التيار الناصري في الأقصر، وسبق له خوض انتخابات مجلس الشعب، في مواجهة مرشحي جماعة الإخوان، وبرز اسمه بعد مشاركته الكبيرة في ثورة 30 يونيو وتم ترشيحه من جانب القوى الوطنية لتولي منصب محافظ الأقصر، استنادا إلى تاريخه السياسي ورصيده في العمل العام لسنوات طويلة.

وللشاعر رمضان عبدالعليم إسهامات إبداعية عديدة في الشعر العربي، وصدرت له دواوين «التحيات للنيل» و«مشاوير عبدالصبور» و«الغيم الغريب» و«عطش الفرات». ويتميز عبدالعليم بأنه صاحب مشروع إبداعي وفكري لخدمة قضايا وطنه وأمته العربية ونقل هموم شعبها وقضاياه المصيرية إلى دواوينه الشعرية.