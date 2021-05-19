تشغيل مدرسة للتربية الخاصة بعد 9 سنوات من الإخلاء للصيانة في بني سويف

أعلنت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، عن إعادة تشغيل مدرسة التربية الخاصة بمدينة الفشن، ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعد إعادة الطلاب الذين كان قد تم نقلهم إلى مدرسة النصر الإبتدائية في عام 2012 بعد إخلاء المدرسة ودخولها خطة التطوير ورفع الكفاءة.

وقالت خلال تصريحات صحفية، اليوم: «يجرى حالياً الانتهاء من أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسة التي تم إنشاؤها منذ 2002، وتستوعب 139 طالباً وطالبا موزعين على 16 فصلا دراسيا بواقع فصلين تهيئة، و12 ابتدائي فكرى وصم، و6 فصول إعدادى مهني، وفصلين تلمذة و3 فصول للثانوى» .

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة التربية والتعليم، الجهود والإجراءات التي نفذتها المديرية بشأن تأهيل ورفع كفاءة مدرسة التربية الخاصة بمدينة الفشن، والتي من المقرر إعادة تشغيلها ودخولها الخدمة مع بداية العام الدراسي الجديد 2021/2022، بعد إعادة الطلاب الذين كان قد تم نقلهم إلى مدرسة النصر الإبتدائية في عام 2012 بعد إخلاء المدرسة ودخولها خطة التطوير ورفع الكفاءة.

تفقدت وكيلة وزارة التربية والتعليم ببني المدرسة لمتابعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث نوهت عن توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل واستغلال العطلة الصيفية لسرعة الانتهاء من الأعمال قبل بداية العام الدراسي الجديد بوقت كاف.

وناقش محافظ بني سويف، تقريرا أعدته سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، والذي تضمن الإشارة إلى أنه يجرى حالياً الانتهاء من أعمال تأهيل وتطوير ورفع كفاءة المدرسة.