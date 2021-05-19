بدء مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بطحا في بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، بدء تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية طحا بوش مركز ناصر ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق خطط التنمية المستهدفة بالريف المصري.

وقال اللواء مهندس أحمد محمود صحصاح، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، إن الشركة بدأت تنفيذ مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بالمناطق المحرومة ضمن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وأضاف صحصاح أنه سيتم مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى: بني عدي، طحا بوش، دنديل، الحرجة بمركز ناصر بإجمالي أطوال شبكات 47 كيلو متر تقريبا بتكلفة 15 مليون جنيها، مشددا على سرعة الانتهاء من الأعمال حسب الخطة الزمنية الموضوعة، كذلك استمرار حملات التوعية وعمل الاستقصاءات الميدانية بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.

وفي سياق آخر نظمت إدارة التوعية بالشركة زيارة ميدانية لطلبة الفرقة الأولى بكلية الطب البشرى جامعة بني سويف لمحطة مياه الشرب الأمريكي، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتضمنت الزيارة تعريف الطلبة بمراحل تنقية المياه بداية من المأخذ حتى وصولها للمواطن عبر الشبكات، كما قام فريق التوعية بالشركة بتعريف الطلاب على المجهودات التي تبذلها الدولة لإنتاج كوب ماء نظيف، وكذلك التعريف بالقطع الموفرة وتطبيق قراءتي وتطبيق 125 للهاتف المحمول.