سفير مصر بباريس: زيارة الرئيس تؤكد عمق العلاقات المصرية الفرنسية

قال السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى فرنسا هامة جدا وتؤكد على عمق ومتانة العلاقة بين البلدين والشراكة الإستراتيجية التي ارتبط بها البلدان على مدى السنوات الأخيرة، والتي توجت بزيارة الرئيس السيسي لفرنسا في شهر ديسمبر الماضي، مشددًا على أن فرنسا تنظر إلى مصر على أنها شريك استراتيجي قوي تثق فيه وترغب دائما في الاطلاع على رؤيته والتنسيق معه إزاء العديد من الملفات.

وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية عبر شاشة «DMC»، أن هذه الزيارة شهدت لقاءين للرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو أمر لم يحدث مع بقية الرؤساء المشاركين في القمتين اللتين عقدتا خلال اليومين الماضيين، وهو ما يؤكد من جديد حرص الجانب الفرنسي على دفع وتعزيز العلاقات مع مصر والاستماع إلى وجهة نظر الرئيس ورؤيته للعديد من الملفات الثنائية والإقليمية.

وتابع سفير مصر في فرنسا، أن اللقاءين تناولا موضوعات في غاية الأهمية مثل العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها وتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة، واستقبل الرئيس السيسي وزير المالية الفرنسي وتعرف منه على شكل مساهمة فرنسا في العديد من المشروعات التنموية خلال المرحلة المقبلة، وسيكون عنوان المرحلة المقبلة زيادة مساهمة فرنسا في المشروعات التنموية المختلفة.

وأشار، إلى أن الشركات الفرنسية ترغب في زيادة تواجدها في مصر وتتابع الفرص الواعدة التي يتيحها وجودها في السوق المصري من زيادة أعمالها وفي إفريقيا أيضا من خلال منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وهي نقطة ارتكاز قوية للعلاقات بين البلدين في المرحلة المقبلة.