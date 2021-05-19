صاحب مبادرة «زواج التجربة»: كتبنا 40 عقدا خلال شهرين

قال المحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، إنّ الشهرين الماضيين شهدا كتابة أكثر من 40 عقد زواج تجربة، والتوفيق بين 80 زوجا وزوجة والإصلاح بينهم ومنع وقوع الطلاق، متابعا: «صورة من صور الإصلاح بين الأزواج بعقد صلح مكتوب يحدد طلبات كل طرف للاستمرار في الزواج ومنع الخلافات والحد من الطلاق، ليكون كل طرف على علم بما له وما عليه من التزامات زوجية وأسرية».

وأثارت مبادرة زواج التجربة التي أطلقها المحامي أحمد مهران، جدلا واسعا في المجتمع في الشهور الماضية، حيث قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إنّ «زواج التجربة» نموذج لكيفية التلاعب بقدسية الزواج، وهي قضية تمس الأمن القومي.

وأضاف الورداني: «فيه حد حاول ياخد تريند على حساب قيمة الزواج واستقرار المجتمع ومسألة مليئة بالاضطراب وعدم الدقة في المفاهيم، فإذا به زاد الطين بلّة وأتى بكلام مليء بالألغاز والتلاعب والتوهم لدى الناس، ثم يأتي ليقول إنّه لم يقصد تجربة الزوجين بعضهم البعض، طب ليه ده كله».

فيما قال الداعية عبدالله رشدي، إنّ الزواج في الإسلام قائم على الديمومة، بمعنى أنّه لا يتم وضع شرط في عقد الزواج بما يجعله أمر مؤقت، لأنه مبني على فكرة التأبيد وإقامة أسرة، مؤكدا أنّ «زواج التجربة» باطل، وأضاف: «الدين مش ناقص تقاليع».

فيما استنكر المحامي أحمد مهران، صاحب مبادرة «زواج التجربة»، هجوم البعض عليه، بسبب المبادرة، قائلا إنّ مبادرة زواج التجربة، هي للمتزوجين، وقائمة على زواج المتزوجين، قبل حدوث الطلاق.