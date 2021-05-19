الطيران عن صورة هنا الزاهد في طائرة: على خط زنزبار.. وليست في نطاقنا

علّق باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران المدني للشؤون الدولية والإعلام، على ما تداولته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد وهي جالسة داخل قمرة القيادة على متن طائرة.

وقال عبدالكريم، إنّ الطائرة التي ظهرت بها هنا ليس مصرية، وخارج المجال الجوي المصري، موضحا أنّ الفنان أحمد فهمي، زوج الزاهد، أكد أنّ الرحلة كانت على متن طائرة مروحية خارج مصر، بخط سير زنزبار لسرينجيتي في تنزانيا، وعليه فالواقعة لا تدخل في نطاق سلطة الطيران المدني المصري.