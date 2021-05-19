«صناعات مواد البناء» ترحب بمبادرة الرئيس لإعمار غزة: مستعدون للمشاركة

رحب مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة أحمد عبد الحميد، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة.

وقال أحمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن الغرفة على أتم الاستعداد للمشاركة في مبادرة إعمار غزة، من خلال دعوة الشركات المصرية للانضمام للمبادرة، وتوفير كافة احتياجات مشروعات الإعمار من مختلف صناعات مواد البناء.

وأضاف، أن قطاع مواد البناء جاهز ومستعد لكل عمليات الإعمار سواء في غزة، أو ليبيا، أو العراق.

وأشار أحمد عبدالحميد، إلى أن قطاع صناعات مواد البناء المصرية يمتلك طاقات إنتاجية كافية، وبأسعار تنافسية لتغطية متطلبات التنمية داخل وخارج مصر.

وأوضح رئيس الغرفة أن دعم القيادة السياسية لقطاع الصناعة في مصر بتشغيل الطاقات الإنتاجية وخفض أسعار الطاقة ساهم بشكل كبير في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية والمحلية وزيادة الإنتاج.

وأضاف، كما أن الاعتماد على الشركات الوطنية في تنفيذ المشروعات القومية والكبري للدولة في السنوات الأخيرة أكسب الشركات الخبرة والمقومات البشرية والمادية والصناعية الكافية للتوجه خارج مصر والتوسع في المشروعات محليًا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن خلال مشاركته في العاصمة الفرنسية باريس، في قمة ثلاثية بقصر الإليزيه حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الاعمار.

وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر في بذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حاليا، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كل الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر للجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.