بعد شائعات البطيخ.. كيف تتجنب تسمم الفاكهة عند أكلها ووقت شرائها؟

خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت العديد من الأخبار حول سرطنة البطيخ وتسببه في تسمم عائلة بمحافظة قنا، ما أثار الخوف بين المواطنين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، أبرز النصائح التي قدمها خبراء تغذية ومتخصصين في الزراعة، من أجل اختيار الفاكهة الصالحة من الفاسدة.

نصائح عند شراء الفاكهة وكيف تتجنب تسمم البطيخ

قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن هناك بعض العلامات التي تدل على فساد البطيخ أو الفاكهة وتصبح غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وقد ينتج عنها حالات تسمم.

ومن ضمن العلامات التي تؤدي إلى فساد الفاكهة والبطيخ، الإفراط في التسميد الكيماوي أو الرش بمبيدات غير آمنة وغير مصرح باستخدامها دوليا، أو نتيجة سوء التخزين أو تعرضها بعد تقطيعها للشمس والأتربة.

ونصح «صدام» جميع المواطنين بغسل جسم الفاكهة من الخارج، وفي حالة البطيخ يرجي عدم ملامسة القشرة الخارجية للب البطيخة من الداخل، كما ينصح بإزالة القشره الخارجية للخوخ.

كما نصح بشراء البطيخة سليمة القشرة الخارجية، ليس بها خدوش أو جروح غائرة، وأن تكون لامعة، ولابد عند فتحها أن تجد اللب متماسك، وليس به أية مناطق سوداء، وغير عفن.

ولابد أيضا عند الشراء أن تكون البقعة الصفراء على البطيخة صفراء داكنة وتكون خطوط البطيخة بارزة نسبيا، وينصح الشراء من أماكن معروفة ومرخصة، كما يجب شراء الفاكهة المتماسكة ذات الطعم المعروف والرائحة المقبولة.

ومن أعراض التسمم الشعور بالغثيان والرغبة في التقيؤ، والإسهال، والمغص، ووقتها عليك التوقف عن الطعام أو الفاكهة التي تسببت في ذلك، وعليك الاستلقاء والراحة، مع شرب كمية كافية من الماء واستخدام محلول الجفاف الفموي.

وانتشرت العديد من الشائعات حول وجود بطيخ مسرطن في الأسواق، مرشوش بالمبيدات بهدف سرعة نضوجه، وسط تأكيدات الغرف التجارية بوجود فساد بعض البطيخ المعروض بالأسواق، نتيجة سوء التخزين لدى عدد كبير من التجار.