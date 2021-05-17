مصدر بـ«الصحة»: لم تصلنا أي حالات تسمم من البطيخ

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنّه لم يرد خلال الأيام الماضية أي حالة تسمم بسبب البطيخ، وأضاف لـ«الوطن»، أنّ البطيخ لا يسبب تسمم، وهناك عينات يتم تحليلها من الجهات المختصة بذلك.

وأثارت تصريحات الغرف التجارية أمس بشأن فساد بعض البطيخ المعروض، والذي أرجعته الغرفة لسوء التخزين لدى عدد كبير من التجار، وتراجع الشراء لأكثر من 15 يومًا دون بيع، ما أدى إلى فساد البطيخ وتعرضه للتلف وتغير طعمه.

ومن جانبه، قال حاتم النجيب، نائب رئيس الشعبة العامة للخضر والفاكهة بغرفة القاهرة، إنّ البطيخ الجيد يتميز باللون الأحمر الداكن، وهو دليل على النضج الجيد، والذي يتوافق مع حجم البطيخة، وجودة المذاق، فكلما كانت حلوة المذاق فهو تأكيد على جودة البطيخة، مع أنّ خشونة ملمس الجسم الداخلي للبطيخة دليل على نضجها.

بطيخ مسموم بالمبيدات والنيترات بالأسواق

يأتى ذلك بعدما انتشرت العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بشأن تداول بطيخ مسموم بالمبيدات والنيترات بالأسواق، ما أثار حالة من الذعر والبلبلة.