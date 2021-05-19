صحة الغربية: استمرار «اللقاح أمان» لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية ضد كورونا

أكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأربعاء، أنه يتم بذل كافة الجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وتوفير كل الدعم لمواجهة الجائحة، وذلك في إطار حرص الدولة على صحة المواطنين.

استمرار جهود الصحة في حملات تطعيم الموظفين بلقاح الوقاية من كورونا

جاء ذلك خلال متابعة وكيل وزارة الصحة، لفعاليات اليوم الثالث لمبادرة «اللقاح أمان»، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لتطعيم العاملين بالمؤسسات الحكومية، وضم مبادرة اللقاح أمان ضمن المبادرات الرئاسية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الوزارة، أن فعاليات اليوم الثالث تستهدف تطعيم العاملين بديوان عام المحافظة ونقابة الصيادلة والإدارة التعليمية بسمنود، والذين قاموا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة، بجانب تطعيم العاملين في مديرية التربية والتعليم في إدارات كفر الزيات وزفتى وبسيون.

مبادرة «اللقاح أمان» تأتي استكمالاً لكل الحملات الرئاسية

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مبادرة «اللقاح أمان» تأتي استكمالاً لكل الحملات والمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا للحد من انتشار الفيروس وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

كما ناشد جميع مواطني محافظة الغربية وجميع العاملين بالقطاع الصحي والخدمي الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد، بسرعة التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة الصحة.

وكيل صحة الغربية يشكر الطواقم الطبية المشاركة في المبادرة

ووجه الدكتور عبد الناصر، الشكر والتقدير للقائمين على تنفيذ «مبادرة اللقاح أمان» لتعاونهم في تنفيذ المبادرة، مشيراً إلى أنه سيتم توسيع قاعدة المستهدفين خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر قدر من العاملين الراغبين في تلقي اللقاح.