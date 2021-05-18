صحة الغربية: فرق متحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالغربية، عن نشر عدد من فرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لضمان سرعة تطعيم المواطنين الأكثر عرضة للإصابة، تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية .

صحة الغربية تدعم فرق تطوعية للتوعية وتطعيم المواطنين

ويواصل المسئولون بصحة الغربية جهودهم فى نشر الفرق المتحركة بهدف محاصرة الوباء المنتشر بموجاته المتتالية، حيث باشر الدكتور أحمد الدالي نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، خطة تحرك وجدول زمني لزيادة الأماكن المخصصة لإعطاء اللقاح بداية من باكر بدأ بديوان عام المحافظة وذلك لتطعيم أكبر قدر من المواطنين بلقاحات كورونا والتي تستهدف من هم فوق 18 عامًا وذلك بالتنسيق مع إدارة المعلومات لتسجيل بيانات متلقي اللقاح وإرسالها إلى الوزارة .

توجيهات عاجلة لوزارة الصحة ببدء نشر الفرق المتحركة بدار المسنين والإدارات التعليمية

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بنشر الفرق المتحركة بدار المسنين والإدارات التعليمية والأطقم الطبية والمناطق التى تضم كثافات سكانية، على أن تعمل كل الفرق الطبية فى المحافظات على غرار مبادرة 100 مليون صحة.

وكشفت الدكتوره أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية، استمرار عمل الفرق المتحركه للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد التي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة بعد التسجيل علي موقع وزارة الصحة وإرسال رسالة تأكيد خاصة ببيانات الشخص، وبعدها يتم تطعيم المواطن باللقاح بعد الفحص الطبى من قبل الأطباء.

الشروط اللازمة لتلقي اللقاح للوقاية من أخطار فيروس كورونا

وأشارت الدكتورة نشوي مازن مدير الطب الوقائي بمستشفي المنشاوي، إلى تطعيم العاملين بدار السعادة لرعاية المسنين ، فضلا عن العاملين بالإدارة التعليمية بسمنود وذلك من خلال التنسيق بين إدراة الأمراض المعدية بالوقائي والمعلومات مع الإدارات الصحية بالمحافظة لتحقيق أكبر مستهدف من متلقي اللقاح خلال الفترة المقبلة .