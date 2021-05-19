تعرف على استعدادات جامعة سوهاج لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة إدارة الأزمات بالجامعة، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع.

وحضر الاجتماع كل من المحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور ياسر عبد الفتاح مدير عام الشؤون الإدارية، اللواء حاتم صادق مدير عام الأمن الجامعي، سامية زايد مدير عام المدن، الدكتور ممدوح عصمت مدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى الجامعي، الدكتورة إيمان سلامة نائب مدير المستشفى الجامعي، مدير إدارة بشئون الطلاب المركزية.

وقد كلف رئيس الجامعة أعضاء لجنة إدارة الأزمات بتنفيذ توجيهات وزارة التعليم العالي في سبيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020/ 2021، طبقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا والتي تم تطبيقها أثناء تسكين الطلاب بمباني المدن الجامعية وداخل اللجان الامتحانية، والتي تضم الآتي :

أماكن التسكين ومسئوليات الجامعة

1 - توفير أماكن للعزل للحالات المشتبه فيها بالمدن الجامعية في كل مبنى على حده.

2 - الزام المدن الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية.

3 - توفير فحص طبي ظاهري للطلاب لحظة الوصول مع أجهزة الكشف الرقمي للحرارة.

4 - توافر أطقم طبية مقيمة على مدار الساعة بالمباني، مع تكليف أحد الأطباء بالمرور اليومي بكل من المقرين القديم والجديد.

5- عند اكتشاف حالة اشتباه أثناء الفترة المسائية يتم إبلاغ عضو الطاقم الطبي المتواجد لفحص الحالة وفي حالة الاشتباه يتم نقل الحالة بسيارة إسعاف الإدارة الطبية إلى المستشفى الجامعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

6- تمنع التجمعات داخل المباني مثل (قاعة الاستذكار – صالات الطعام – المصلى – بهو المباني - ... الخ)

7 - يتم التنبيه على الطلاب بالالتزام بارتداء الكمامة في أي مكان خارج الغرفة.

8 - يتم الالتزام بالتسكين الزوجي للطلاب.

9- توفير وسائل النظافة والتعقيم للأيدي في مداخل المباني.

10- التعقيم الدوري للمباني والغرف بواسطة فريق مدرب من العاملين بالإدارة العامة للشئون الإدارية والشركة المتعاقدة.

11 - الالتزام بتوزيع الوجبات الجاهزة المتعاقد عليها.

مسؤوليات الطلاب

1- الحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة بالمبنى مثل دورات المياه – صالة استلام الوجبات – بهو المبنى.

2- الالتزام بارتداء الكمامات في كل الأوقات خارج الغرف.

3 - مراعاة استخدام المطهرات وغسل الأيدي بالحمامات.

4- الاهتمام بنظافة الغرفة الخاصة بالطالب.

5- مراعاة سرعة إخطار عضو الفريق الطبي بأية تغيرات في الأعراض.

بالنسبة لأمكان الامتحانات

مسئوليات الجامعة : الالتزام بالإجراءات الاحترازية من حيث:

1- الحفاظ على التباعد الاجتماعي داخل اللجان وعلى بوابات الجامعة وفي أفنية الجامعة والكليات المختلفة.

2 - الحفاظ على مسافات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل اللجان، بحيث لايزيد عدد الطلاب عن ٢٠ إلى ٢٥ طالب بكل لجنة.

3- الالتزام بارتداء الكمامات في جميع الأماكن.

4 - الالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على مداخل الجامعة.

5- التزام أفراد المراقبين والملاحظين بالإجراءات الاحترازية من غسيل الأيدي وارتداء الكمامات قبل وبعد توزيع الأوراق.

6- مراعاة عدم التزاحم وقت انتهاء اللجان.

7 - مراعاة تجهيز لجان لعزل الحالات المشتبه بها.

8 - على من يرغب من الطلاب تأجيل الامتحانات التقدم بطلب مسبق مشفوع بتقرير من أحد المراكز الطبية الحكومية ويثبت إصابته.

9 - التواصل مع إدارات الكليات التي ينتمي إليها أحد الطلاب المعزولين في لجان العزل لسرعة إحضار أوراق الأسئلة والإجابة وطاقم المراقبة وجمعها بعد نهاية وقت اللجنة.

10 - توفير الكمامات على مداخل الجامعة بالمقرين.

11 - منع تداول الأدوات بين الطلاب داخل اللجان.

12 - توافر أعداد كافية من رجال الأمن لتنظيم الدخول.

مسئوليات الطلاب

1 - الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها إدارة الجامعة.

2 - الالتزام بارتداء الكمامات طوال التواجد بالحرم الجامعي.

3- الالتزام بالتباعد الاجتماعي في كل أماكن الجامعة والبوابات.

4- سرعة الإبلاغ عن أية أعراض تظهر مع تحميل الطالب المسئولية في حالة إخفاء الأعراض.

5- مراعاة عدم التجمع والتكدس بعد نهاية أعمال اللجان.

7 - الالتزام بإستخدام المطهرات وغسل الأيدي عند استخدام دورات المياه

8 - عدم تبادل الأدوات بين الزملاء داخل اللجان.

وأضاف الدكتور مصطفي عبد الخالق، أنه تم التوجيه بمتابعة وإعداد خطة طوارىء وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، استعداداَ لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، إلى جانب وضع خطة طوارئ خاصة بالمستشفى الجامعي، وتشكيل فريق الإستعداد الوبائى للتعامل مع الحالات المشتبه فيها والمؤكدة، فضلا عن تواجد أطباء الإدارة الطبية وسيارة إسعاف مجهزة بصفة مستمرة بمقري الجامعة، لتقديم الرعاية الصحية الأولية العلاجية والوقائية للطلاب، ومتابعة الحالات المرضية المزمنة وتحويل الحالات التي تحتاج إلى رعاية ثانوية إلى المستشفيات.

وأشار إلى أن إدارة الجامعة سخرت كافة إمكانياتها لتهيئة المناخ الجامعي الذي يُتيح لطلابها التعامل الأمثل مع نظام التعليم الهجين ومنظومة التعليم عن بعد، وإعداد منصات إلكترونية للمقررات والجداول الدراسية، كطريقة فاعلة لتوفير المحتوى العلمي للمحاضرات المسجلة والتفاعلية، وتوظيفهما بالشكل المُلائم الذي يضمن تحقيق أقصي درجات النجاح بالعملية التعليمية.