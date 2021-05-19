السفير الأمريكي: مصر شريك استراتيجي بالغ الأهمية لنا

زار السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين محافظتي الإسكندرية ودمياط على مدار 3 أيام، للتأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر في منطقة الدلتا، حيث عملت بلاده على مدى عقود مع شركاء مصريين لدعم خلق فرص العمل وحماية البيئة والحصول على المياه النظيفة، وفق بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة اليوم.

وفي الإسكندرية، التقى السفير الأمريكي مع المحافظ اللواء محمد طاهر الشريف وبطريرك البطريركية الأرثوذكسية بالإسكندرية وسائر إفريقيا ثيودوروس الثاني.

كما زار مكتبة الإسكندرية ومركز الجيزويت الثقافى وكاتدرائية القديس مرقس القبطية الأرثوذكسية ومركز الحرية للإبداع، بالإضافة إلى زيارته لمصنعين في المنطقة الصناعية المؤهلة وهما «Alex Apparels» و«Galina Agrofreeze».

وافتتح السفير كوهين الركن الأمريكي بالإسكندرية، والذي سيستضيف آلاف المصريين في منشأة حديثة مخصصة للبرامج الثقافية والتعليمية.

كما التقى السفير كوهين في دمياط مع المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل، وقام بجولة في مصنع الغاز الطبيعي المسال الذي أقامته الولايات المتحدة، وناقش عدداً من القضايا التجارية مع ممثلي مجتمع الأعمال.

وصرّح السفير كوهين خلال الزيارة قائلاً: «مصر شريك استراتيجي بالغ الأهمية لنا، كما أننا ثاني أكبر شريك تجاري لمصر. وقد سعدت بهذه الفرصة التي أتيحت لي للتعرّف على المزيد عن العمل الرائع الذي يقوم به شركاؤنا المصريون في الدلتا في الوقت الذي نتوسّع فيه في علاقاتنا التجارية والثقافية والتعليمية القائمة».