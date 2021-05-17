السفير الأمريكي يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية

زار السفير الأمريكى بالقاهرة، جوناثان كوهين، اليوم الإثنين، الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، على هامش زيارته إلى الإسكندرية في جولة شملت بطريركية الأقباط الأرثوذكس، ومثيلاتها للروم الأرثوذكس.

وكيل البابا تواضروس يستقبل السفير الأمريكي

وكان في استقباله القمص أبرام إميل وكيل البابا بالإسكندرية، وقدم له نبذة وشرح عن الكنيسة المرقسية كأقدم كنيسة بأفريقيا، كما قدم له هدية تذكارية، تمثلت في برواز رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، بحضور القس بولس عوض سكرتير عام البطريركية والقس صموئيل ميلاد.

جاء ذلك؛ بعدما زار السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، اليوم الإثنين، مقر بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس في الإسكندرية، حيث كان في استقباله البابا ثيودروس الثاني.

السفير الأمريكي في مناقشة ودية مع بطريرك الروم الأرثوذكس

وقال المطران نقولا أنطونيو، المتحدث الرسمي باسم بطريركية الروم الأرثوذكس، إن البابا ثيودروس الثاني، أجرى مع السفير الأمريكي، مناقشة ودية، حول دور وعمل بطريركية الإسكندرية التاريخية في القارة الأفريقية، وأعرب السفير عن إعجابه بشخص غبطته وهنأه على عمله وخدمته في قارة المستقبل.

جولة في المتحف الأثري والمكتبة البطريركية

واصطحب صاحب البطريرك، السفير في جولة بمقر البطريركية، وأبدى «كوهين» اهتماما كبيرا بثروة المتحف الأثري والمكتبة البطريركية، حيث كان برفقتهما الوكيل البطريركي بالإسكندرية المتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتوس.