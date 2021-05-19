وزيرة الهجرة تكرم مدير برنامج الغذاء العالمي في ختام عمله بالقاهرة

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السيد منجستاب هايلي، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، مع انتهاء فترة عمله بمصر، مثمنة ما قدمه من مجهودات وتعاون مثمر مع وزارة الهجرة في عدد من الملفات المهمة خلال الفترة الماضية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن السيد منجستاب هايلي، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، يعد نموذجًا رائعًا على المستوى الإنساني كذلك في مجالات التعاون والعمل المشترك، وتجسدت تلك المعاني في العمل معا على إنجاز عدد من الملفات والأنشطة ذات الاهتمام الواحد في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتدريب وتأهيل الشباب، مؤكدة أن هذا التعاون مثّل دفعة كبيرة في دعم الجهود المبذولة لإنجاح هذه الملفات.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، كان دائم الاستعداد لتقديم كافة أوجه التعاون مع وزارة الهجرة خلال سنوات عمله الماضية، مما مثل حافزا لخلق تعاون مثمر وبناء، تمثل في توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وبرنامج الغذاء يهدف لتعزيز مجالات التعاون بين الجهتين، وفق استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة الهجرة في إطار رؤية مصر 2030.

وأشارت مكرم إلى أن التعاون أسفر عن تبادل الخبرات والمعرفة المتخصصة والممارسات الناجحة التي تتناول قضايا الهجرة وتنمية المجتمعات وما يتعلق بها من آثار اقتصادية واجتماعية وغيره، ودعم تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية وحملات توعية تهدف إلى إتاحة برامج لتوعية الفئات المستهدفة من خريجي المدارس الفنية وطلاب المدارس والأسرة وغيرهم للتوعية بمخاطر الظاهرة وشرح السبل البديلة الآمنة للهجرة، لتحقيق الأهداف الأممية بتحقيق الرفاهية للأفراد وتوفير فرص العمل.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى التعاون المشترك لإطلاق مبادرة «بداية ديجيتال»، لتأهيل الشباب للعمل بالوظائف الإلكترونية، بالتعاون بين برنامج الأغذية العالمي، وبالشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، للحد من الهجرة غير الشرعية ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» ومبادرة «نورت بلدك» لدعم المصريين العائدين من الخارج، والمساهمة في توفير البدائل الإيجابية للحد من التداعيات الناتجة من جائحة كورونا والتي من أهمها الاستغناء عن العاملين في بعض القطاعات.

أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن عميق شكرها للسيد منجستاب هايلي، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، على كل ما قدمه خلال فترة عمله بمصر، وما لمسته من ارتباط بهذا البلد كان محفزا لإنجاح تجربته في مصر، كما أهدته وزيرة الهجرة درع الوزارة تعبيرا عن امتنانها بالعلاقات الثنائية المثمرة التي تحققت بفضل ما بذل من جهد مخلص، متمنية له مزيدا من النجاح في تجربته العملية المقبلة.

من جانبه أبدى السيد منجستاب هايلي، مدير المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، خالص شكره وتقديره للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، على ما استطاعا تحقيقه من نجاحات مشتركة في ملفات العمل ذات الصلة، مؤكدا أن التعاون مع وزارة الهجرة أتاح الفرصة لدعم الشباب المصري وتأهيله في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية.

كما وجه هايلي شكره للدولة المصرية على ما حظي به من دعم ومساندة أسهمت في إنجاح وتسهيل مهام عمله طيلة السبع سنوات الماضية، نجح خلالها في التعاون المثمر مع عدد من الجهات المعنية وكذلك منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكداً أن مصر تخطو خطوات جادة نحو تنمية حقيقية مستدامة أصبح الجميع يشعر بصداها ويلمس جديتها، بفضل رؤية القيادة السياسية الحالية، التي جعلت من مصر نموذجا يحتذى به في التقدم والتنمية، ويجب تصديره لمختلف الدول الراغبة في تحقيق نمو مستدام.