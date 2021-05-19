حكاية مقطع إباحي 5 دقائق.. أول رد من أسرة المتهم بابتزاز طالبة الدقهلية

قال «محمد. ع»، والد «يوسف. م»، المتهم بنشر مقطع فيديو إباحي لطالبة في المرحلة الثانوية، بهدف ابتزازها، إن نجله ليس له علاقة بالواقعة، مؤكدًا أن أحد أصدقائه زج باسمه في القضية.

والد الطفل

وقال في تصريح خاص لـ«الوطن»: إن الفتاة أكدت أمام النيابة العامة، أنها لا تعرف نجله، وسيخلى سبيله اليوم أو غدًا بحد أقصى، قائلًا: «أنا معرفهاش ولا أعرف أهلها، ولا أعرف قصة الفيديو دة أصلًا».

التفاصيل الكاملة

وأوضح عم «يوسف» المتهم بابتزاز زميلته بالمرحلة الثانوية العامة بمقطع إباحي، جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي، إن الواقعة تعود إلى أكثر من عام، حيث ارتبط أحد الشباب عاطفيًا، بفتاة تدعى «فاطمة»، من قرية مجاورة، وصورها مقطع فيديو إباحي لها أثناء محادثة عبر الفيديو بينهما.

وأكد الرجل الذي -رفض ذكر اسمه- في تصريح خاص لـ«الوطن»: أنه جرى عقد جلسة عرفية منذ أكثر من عام، والتصالح بينهما وحذف مقطع الفيديو، ووقع جميع الأطراف على إيصالات أمانة بيضاء، حتى لا ينشر أحد الفيديو.

واستكمل قريب المتهم حديثه: «لكن نجل شقيقي اخترق الصفحة وسرق المقطع المتداول، وهدد الفتاة به، حيث أبلغت الشرطة، وتم إلقاء القبض عليه أمس هو وصديقه بتهمة الابتزاز»، مشيرا إلى أن والد الطفل رجل بسيط يعمل حلاق، ويقطن في القرية ذاتها.

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بتحرير «وليد. هـ. م»، إداري بجامعة الأهرام الكندية بالجيزة، وابنة شقيقه «فاطمة. هـ. هـ»، 18 سنة طالبة بالصف الثالث الثانوي العام، يقيمان بإحدي قرى المركز، محضرا اتهما فيه المدعو «يوسف م. ع»، 21 سنة عامل، ومقيم بقرية «الشعالة» دائرة المركز، بابتزاز الثانية بمقطع فيديو لها، يظهر أجزاء حساسة من جسدها، وتهديدها بنشره على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من خلال صفحة وهمية باسم «رجب. م».

وأكدا في بلاغهما، أنه عند رفض الفتاة الانصياع لمطالب المتهم، نشر الفيديو على الصفحة لمدة 5 دقائق، وأغلقها عقب ذلك.