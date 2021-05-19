الجارديان: مصر تقترب من وقف العدوان على غزة

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن مصر تحث إسرائيل على وقف عدوانها على قطاع غزة، فيما دعت فرنسا إلى إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي لوقف هذا التصعيد.

وذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة لم تطالب حتى الآن بإنهاء الاشتباكات، وحصرت جهودها العامة في الحث على تقليص الهجمات، وعرقلت واشنطن مرارا مساع أمام مجلس الأمن الدولي لصياغة بيانات مشتركة تدعو إلى إنهاء القتال.

وأضافت الصحيفة: «تظهر دلائل على أن وقف إطلاق النار قد يكون وشيكًا، حيث تكتسب الجهود المصرية زخمًا بين الفصائل في غزة»، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ المسؤولين في جنوب البلاد أن القتال قد ينتهي في غضون عدة أيام.

وضغطت الأردن بشكل مكثف من أجل وقف العدوان، وانضمت إلى الحملة الفرنسية في الأمم المتحدة لتقديم مشروع قرار يحمي الإغاثة الإنسانية العاجلة، وسيتعين على الولايات المتحدة استخدام حق النقض «الفيتو» لمنع القرار ، وهو أمر ستتردد إدارة بايدن في فعله.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية يوم الأربعاء، قصف ما يقول مسؤولون إنه شبكة أنفاق واسعة تحت وسط غزة تستخدمها حماس لنقل المقاتلين والأسلحة، كما تم استهداف حي الرمال وأفاد السكان عن تدمير عدة منازل، وزعمت إسرائيل أنها حاولت مرتين قتل القائد العسكري لحركة حماس، محمد ضيف، الزعيم المراوغ الذي كان قد نجا في السابق من العديد من محاولات الاغتيال الأخرى.

وقتلت الغارات الجوية الإسرائيلية 217 فلسطينيا، من بينهم 63 طفلا ، وأصابت أكثر من 1400 شخص في أكثر من أسبوع بقليل في القطاع الذي تديره حماس، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وقال المجلس النرويجي للاجئين، إن 11 من الأطفال الذين قتلوا في غزة كانوا يشاركون في برنامج يديره لمساعدة الشباب على التعامل مع الصدمات، فيما أضاف الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيجلاند: "كإجراء عاجل، نناشد جميع الأطراف لوقف إطلاق النار الفوري حتى نتمكن من الوصول إلى المحتاجين وتنب فقدان المزيد من المدنيين».