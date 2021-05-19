كشفت مديريتي التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأوضحت المديريات، أنه سيتم عقد الامتحانات وسط تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية الصارمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كتعقيم اللجان الامتحانية، وتخصيص بوابات تعقيم على بوابات المدارس، بالإضافة إلى إلزام كل من المعلمين والطلاب بارتداء الكمامات الطبية.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 سيبدأ يوم السبت الموافق 5 يونيو المقبل في مادة اللغة العربية والخط، وسط إجراءات وقائية مشددة، ويعقد يوم الأحد امتحان مادة اللغة الأجنبية في مدة تصل إلى ساعتين، وأوضحت المديرية أن الامتحانات ستعقد ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2021 تعقد في يونيو المقبل

وتابعت، أنه سيتم عقد امتحان مادة العلوم يوم الاثنين، ومادة الجبر والإحصاء يوم الثلاثاء، وبعده مادة الهندسة يوم الأربعاء، وينتهي جدول الامتحانات بمادة الدراسات الاجتماعية، يوم الخميس الموافق 10 من يونيو المقبل، مؤكدة أنه يجب على الطلاب الاستعداد الجيد للامتحانات، والاطلاع على المقررات الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، أن جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021، يبدأ بمادة اللغة العربية أول يونيو المقبل في المدارس، ورقيًا، ويعقد يوم الأربعاء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، ويوم الخميس امتحان مادة الهندسة، ويعقد امتحان اللغة الأجنبية يوم السبت، والجبر والإحصاء يوم الأحد، وتنتهي الامتحانات يوم 7 يونيو بمادة العلوم.

وفي سياق منفصل، تفقد مجدي الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، اليوم الثانى للامتحانات التكميلية لطلاب النقل، وأوضح أن طلاب صفوف النقل من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي أدوا الامتحان التكميلى لمادتى اللغة الإنجليزية الدراسات الاجتماعية، ورقيًا في لجان مؤمنة ومراقبة جيدًا، مؤكداً أن عددهم بلغ 21526 طالب وطالبة.

وأضاف «الجيار في بيان له، أن طلاب الإعدادية أدوا الامتحان التكميلى لمادتى اللغة الإنجليزية والرياضيات والدراسات، موضحًا أن إجمالى المتقدمين بلغ 10220 طالب وطالبة، وأدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحان اللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات وبلغ عدهم 1301 طالب وطالبة، بجانب 898 طالب وطالبة أدوا الامتحان التكميلي لطلاب الصف الثانى الثانوى في مادة اللغة الأجنبية الأولى والكمياء والأحياء.