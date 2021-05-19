انتشال جثة عامل غرق في ترعة بالقناطر الخيرية لعدم إجادته السباحة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية، في محافظة القليوبية، من انتشال جثة عامل غرق أثناء الاستحمام بترعة «الباسوسية»، بدائرة المركز، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، فيما صرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال المعمل الجنائى.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من المقدم محمود علام، رئيس مباحث القناطر الخيرية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لشخص بترعة «الباسوسية» بدائرة المركز.

تم إخطار اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، وبالانتقال والفحص، تبين للعميد محمد غيث، مأمور مركز القناطر الخيرية، أن الجثة لشاب يُدعى «م. ج. ر.»، 22 سنة، عامل، ومقيم بقرية «شلقان»، دائرة مركز القناطر الخيرية، وتبين أنه أثناء استحمامه في الترعة، ونظراً لعدم إجادته السباحة، جرفه التيار وتوفي غرقاً، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتحرر محضر بالواقعة.

وفي وقت سابق لقي عامل، يبلغ من العمر 22 سنة، مصرعه غرقاً في حمام سباحة بأحد الأندية الخاصة بدائرة مركز بنها، بعد أن نزل للاستحمام عقب انتهاء عمله، ونظراً لعدم اجادته السباحة، غرق داخل الحمام، وجرى التحفظ على الجثة، وتولت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى مدير أمن القليوبية اخطار من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بغرق أحد الأشخاص في حمام سباحة داخل أحد الأندية الخاصة على طريق «كفر سعد»، انتقل اللواء حاتم حداد، مدير ادارة البحث الجنائي، والعميد خالد المحمدي، رئيس مباحث القليوبية، إلى محل البلاغ، للمعاينة والتحريات اللازمة.

وبالفحص تبين انه حال قيام المدعو «ع. م. ع.»، 22 سنة، عامل نظافة بالنادي، بالنزول للاستحمام في حمام السباحة، عقب انتهاء عمله، ولعدم إجادته للسباحه لقي مصرعه غرقاً.

وبسؤال والده، أيد ذات المضمون، ولم يشتبه جنائياً في وفاة نجله، وبتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى، تبين وفاته نتيجه أسفكسيا الغرق، ولا توجد به إصابات ظاهرية، ولا توجد شبهة جنائية.