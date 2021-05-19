«مصر الخير» تدعم مستشفى العريش بمستلزمات طبية لمصابي غزة

سارعت عدة منظمات من المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بشمال سيناء بتقديم عدد من الخدمات والمستلزمات الطبية إلى مستشفى العريش العام، للفلسطينيين للقادمين من قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي على أهالي القطاع.

مصر الخير تقدم مستلزمات طبية

وأعلنت مؤسسة «مصر الخير» دعم مستشفى العريش العام بكميات من المستلزمات الطبية، التي تحتاجها الأطقم الطبية، لإسعاف الجرحى والمصابين، خلال تعاملها مع المصابين من قطاع غزة، وذلك في إطار قرار رئيس الجمهورية برفع حالة الطوارئ بمستشفى العريش، كونها الأقرب لحدود سيناء مع فلسطين، في إطار الدور المصري لمؤزارة الأشقاء الفلسطينيين، وتعاون المجتمع المدني مع جهود الدولة لدعم فلسطين.

دعم مستشفى العريش بعدد من الكمامات والقفازات

ودعمت المؤسسة المستشفى بكميات من الكمامات الواقية، والقفازات، وبدل العزل الواقية المستخدمة في إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، وكميات من الكحول الإيثيلي، في إطار حماية الأطقم الطبية والجرحي والمصابين، جراء القصف، من انتشار فيروس كورونا.

توفير أماكن لمبيت أهالي المصابين بالعريش

ودعمت مؤسسة «مصر الخير» كذلك أهالي الجرحى والمصابين، بتوفير أماكن للمبيت لمدة 10 أيام متتالية، إضافة إلى توفير الوجبات الغذائية اليومية، لمدة 10 أيام أيضاً، والغطاء المطلوب من مخازن المؤسسة بالعريش، وذلك في إطار الإسهامات المقدمة من منظمات المجتمع المدني، والتي تتعاون هناك في سيناء في ظل حالة الطوارئ الحالية.

وكان نشطاء في المجتمع المدني قد أكدوا تقديم طعام وخدمات ومستلزمات طبية لمستشفى العريش العام خدمة للقادمين من قطاع غزة، وذلك لسد العجز بمستشفى العريش العام، علاوة على تقديم بطاطين وملايات ووسائد للأسرة الموجودة في جميع الأقسام، التي تم تجهيزها لاستقبال المصابين من أهالي القطاع.