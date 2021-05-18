محافظ شمال سيناء: نقدم الدعم النفسي لمصابي العدوان الإسرائيلي

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء عن وجود فرق للدعم النفسي لمصابي الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكداً أنه أمر مهم ورئيسي، ويتم بالتعاون بين وزارة الصحة وعناصرها بشمال سيناء، وعناصر وزارة التضامن الاجتماعي، خصوصا الأطفال المصابين.

وتابع محافظ شمال سينا قائلاً: «هناك طفل 11 سنة، دخل مستشفايتنا، وكان مصاباً إصابة كبيرة في ذراعه، وكان في طقم دعم نفسي، من وزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعي، ممثلين في مديرية الصحة ومديرية التضامن الاجتماعي، كانوا متوليين هذا الأمر مع الطفل اللي كان موجود»، مشيراً إلى أن المصابين الكبار لهم رعاية نفسية خاصة.

وأضاف محافظ شمال سيناء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حداد، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، أنه نتيجة لخبرة أهل سيناء والقبائل السيناوية نتيجة القصف الإسرائيلي السابق، أكثر من 6 مرات على الفلسطينيين، تم تغطية ضعف الكميات المطلوبة من التبرع بالدم، وتوجد دواوين بكل عائلة وقبيلة، وحينما تعلن القبائل فتح الدواوين تعني فتح كل بيوت أهالي سيناء للفلسطينيين، ولصالح من يأتي من فلسطين إلى مصر، حيث تستقبل مصر الحالة المصابة بالمرافقين لها، وتقديم كل الإجراءات اللوجستية التي تتم للمريض، يجري تقديمها أيضاً للمرافقين.

وشدد محافظ شمال سيناء على أن الطاقة الاستيعابية للمستشفيات تستوعب المصابين والمرافقين لهم، واعتبر أنه إذا كانت المستشفيات تمثل النسق الأول، يتمثل النسق الثاني في منازل ودواوين أهالي شمال سيناء.