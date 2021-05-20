أنشطة وترفيه.. مواهب السجناء تزين الجدران: لوحات فنية في كل مكان

تستمر زيارات وفود المجتمع المدني والمراسلين الأجانب للسجون المصرية تحت إشراف وزارة الداخلية، وتأتي زيارة سجن الفيوم أمس الأول كحلقة خامسة في السلسلة التي بدأت بسجون القناطر وطرة وبرج العرب، ثم وادي النطرون، ورصد خلال الزيارات الجانب الفني لدى بعض السجناء الذين زينوا أسوار السجون بالفنون، ونشروا لوحاتهم لتغيير واقع القضبان الحديدية على قلوبهم.

محمد فنان سجن وادي النطرون يرسم الرؤساء

«محمد» نزيل سجن الفيوم الذي يقضي عقوبته في قضية أموال عامة ظهرت صورته أمس الأول خلال زيارة الوفد الإعلامي والحقوقي والمراسلين الأجانب للصحف، لسجن الفيوم، وهو يقف أمام لوحة وفي يده أقلام، ليرسم صور الرؤساء؛ إذ رسم بورتريه للرئيسين جمال عبدالناصر وعبدالفتاح السيسي بإتقان.

لوحات في كل أنحاء سجن وادي النطرون

«لمسات جمالية في كل أنحاء السجن»، رصدتها عيون الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عند زيارته سجن وادي النطرون في 4 مايو الجاري، وتحدث عن هذه الزيارة في تصريحات لـ«الوطن»، قائلا: «الملفت بشدة اللوحات الفنية المعلقة بنواحي السجن كافة، كأنها متحف من صنع المساجين، لوحات فنية في كل مكان حتى الملاعب وفي الورش والعنابر وخارجها متقنة الرسم ومعلقة بطرق جميلة وشعور عام يدعو للتفاؤل، وخصوصا مع اكتمال اللوحات بأن يحاط بها حدائق مقصوصة أعشابها ومنسقة ورودها بطريقة جمالية».

وتابع «سلام» أنه حين سأل عن اللوحات عرف أنها من إبداع بعض المسجونين الذين رسموها بأنفسهم وتولت إدارة السجن تعليقها، وهو أمر جديد على ناظره، فحين زار السجن قبل نحو 5 سنوات لم يكن بهذا الشكل الجمالي، مضيفا أنه حين أراد التحدث في المؤتمر الصحفي اختار لوحة عن الفراعنة لتكون في الخلفية.