«التأمينات»: زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، استعدادتها لصرف زيادة المعاشات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادتها بنسبة 13%، خلال 40 يوما من الآن، بإجمالي 282 مليار جنيه.

زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام

وأكد قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن المادة 35 من قانون المعاشات، نصت على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام، اعتبارا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى 15%.

كما نص القانون على ألا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة، منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي، نسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به.

31 مليار جنيه إجمالي تكلفة زيادة المعاشات

وأكد اللواء جمال، عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يولي اهتماما كبيرا لأصحاب المعاشات من أجل الارتقاء بمستوى المعيشة، لافتا إلى أن الرئيس وجه بزيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارا من الخميس الموافق 1 يوليو 2021، بتكلفة سنوية قدرها 31 مليار جنيه، أي بعد 40 يوما من الآن .

وأوضح رئيس الهيئة، أن قيمة المعاشات المنصرفة عام 2014 بلغت 86.5 مليار جنيه، ومن أجل تحسين مستوي معيشة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فقد زادت قيم المعاشات سنويا لتصل في العام المالي «2021-2022»، إلي مبلغ 282 مليار جنيه.

وفى هذا السياق، تستعد مكاتب البريد والبنوك لصرف معاشات شهر يونية 2021 لنحو 10 ملايين و500 ألف صاحب معاش ومستفيد، بدءا من 1 يونيو 2021؛ إذ تحول هيئة التأمينات جميع الحسابات الخاصة بأصحاب المعاشات على البنوك ومكاتب البريد قبل موعد الصرف.