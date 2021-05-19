عاجل.. مصدر حكومي: فتح الشواطئ والحدائق من السبت المقبل

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد قراراتها الاحترازية السابقة، لمواجهة الفيروس لنهاية مايو، عدا فتح الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

ومن المُقرر أن تسري تلك القرارات، اعتبارا من تاريخ انتهاء قرار رئيس الوزراء رقم 923 لسنة 2021، الذي تضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرت لآواخر رمضان، وفترة عيد الفطر المبارك.

وقال مصدر حكومي، لـ«الوطن»، إن موعد فتح الشواطئ سيكون من اليوم التالي لتاريخ انتهاء قرار رئيس الوزراء آنف الذكر، أي اعتبارا من يوم السبت الموافق 22 مايو 2021.

كانت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قررت إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.