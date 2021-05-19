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عاجل.. مصدر: غلق النوادي الرياضية والشعبية و«الجيم» في الـ9 مساء

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محمد مجدي
05:45 م | الأربعاء 19 مايو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد قراراتها الاحترازية السابقة لمواجهة الفيروس لنهاية مايو، عدا فتح الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

وثارت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مواعيد غلق النوادي الرياضية والشعبية وصالات الجيم والسينمات والمسارح في ضوء هذا القرار، وهو ما أكد مصدر حكومي، أنها ستغلق في التاسعة مساءً كما كان يحدث خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال المصدر، إن نص قرار رئيس الوزراء الذي جرى مده فيما يتعلق بالنوادي هو: «تُغلق النوادي الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية اعتبارا من الساعة التاسعة مساءً حتى السادسة صباحا».

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