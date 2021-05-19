عاجل.. مصدر حكومي يوضح موقف السينمات والمسارح من «القرارات الجديدة»

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مد قراراتها الاحترازية السابقة لمواجهة الفيروس لنهاية مايو، عدا فتح الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

وثارت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مواعيد غلق النوادي الرياضية والشعبية، وصالات الجيم والسينمات والمسارح في ضوء هذا القرار، وهو ما أكده مصدر حكومي، أنها ستظل تغلق في التاسعة مساءً.

وقال المصدر، إن نص قرار رئيس الوزراء، الذي تم مده فيما يتعلق السينمات والمسارح هو: «تُغلق جميع دور السينما والمسارح، وأي أماكن معدة لتقديم العروض الفنية ودور الثقافة، اعتبارا من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحا».