تعرف على مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي الجديدة

جاء قرار اللجنة الحكومية العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أعلنه اليوم الأربعاء، ليحسم مواعيد غلق المحلات والمطاعم والمقاهي الجديدة، التى سيجري تطبيقها مع استمرار تصاعد إصابات فيروس كورونا في مصر.

مواعيد غلق المحلات الجديدة

وجاءت قرارات اللجنة الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا لتعلن أن مواعيد غلق المحلات الجديدة، ستكون في التاسعة مساء، على غرار ما حدث منذ يوم 6 مايو الماضي، على أن تستمر هذه المواعيد حتى نهاية مايو الجاري، بعدها يتم النظر مرة أخرى من اللجنة لبيان موقف مواعيد الغلق، وأيضا سيكون التاسعة مساء موعدا لغلق المولات التجارية.

مواعيد غلق المطاعم الجديدة

أيضا سيتم العمل بالقرارات حتى نهاية مايو الجاري، على أن تكون التاسعة مساء هي مواعيد غلق المطاعم الجديدة، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل «الديلفري» والتيك أوي للمطاعم لما بعد الـ9 مساء

مواعيد غلق المقاهي الجديدة

التاسعة مساء ستكون الحد الأقصى لمواعيد غلق المقاهي الجديدة، مع غلق السينمات ودور العرض والمسارح في الـ9 مساء، وحظر كامل لأي تجمعات أو احتفالات أو مؤتمرات

قرارات هامة للحكومة لمواجهة إصابات كورونا

وشددت الحكومة على تطبيق قرارات خفض أعداد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، مع التوسع في البرنامج القومي للتطعيم باللقاحات للعاملين في كافة المنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية في أعمال الامتحانات المقرر إجراؤها خلال مايو الجاري وهو الامتحان التجريبي للثانوية العامة.

وأعلنت الحكومة أنه تم الاتفاق على توريد 20 مليون جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك»، وأيضا الاتفاق مع شركة «جونسون آند جونسون» على توريد 20 مليون جرعة، في ظل مناشدات من وزارة الصحة والسكان للمواطنين بالتسجيل للحصول على لقاحات كورونا خاصة لفئات كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.