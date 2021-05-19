تفاصيل وقائع النصب على أهالي قرى المحلة وجمع 200 مليون جنيه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية من جهودها لكشف غموض وملابسات واقعة قيام 3 أشخاص بالنصب على عدد من المواطنين، في عدد من القرى التابعة لمركز المحلة الكبرى، وجمع مبالغ مالية تصل إلى 200 مليون جنيه، لتحديد مكان اختبائهم المتهمين وسرعة ضبطهم وتقديمهم للتحقيق.

جمع 200 مليون جنيه بزعم توظيفها في شراء الأسهم

وتقدم عدد من أهالي قريتي «ميت الليت هاشم»، و«محلة حسن»، بمركز المحلة الكبرى، بعدد من البلاغات، أكدوا فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل 3 أشخاص، استولوا منهم على مبالغ مالية تبلغ حوالي 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى شراء أسهم في مصنع للحديد والصلب، ثم فروا هاربين.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مباحث الأموال العامة، يفيد بورود بلاغات من عدد كبير من المواطنين، يتهمون فيها كلاً من «أ. أ. أ.»، وشقيقه «م. أ. أ.»، يقيمان بقرية «ميت الليت هاشم»، وشريكهما من الباطن «ك. م. ع. ر.»، عامل بإحدى الصيدليات، بالنصب عليهم، والاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة منهم، تقارب 200 مليون جنيه، بزعم توظيفها فى شراء أسهم بمصنع للحديد والصلب مملوك لهم، مقابل أرباح شهرية 5 آلاف جنيه، على كل 100 ألف جنيه.

الضحايا يروون قصه النصب في جمع الأموال

وكشف الضحايا فى بلاغاتهم، أن الشقيقين بدءا في الظهور في العمل الخيري منذ سنوات، بهدف الشهرة، وبعد أن ذاع صيتهما في القريتين، قاما بجمع الملايين من المواطنين منذ سنة، وحصل عدد من الضحايا في الشهور الأولى على جزء من الأرباح، حتى علموا بفرار الشريك الثالث من الباطن، بجزء من أموالهم، حينها تعثر الشقيقان في دفع الأرباح، ثم فرا هاربين.

وتكثف مباحث الأموال العامة من جهودها في جمع التحريات عن المتهمين الثلاثة، وتحديد مكان اختبائهم، والكشف عن ملابسات الواقعة، وسرعة ضبطهم وإحضارهم للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من وقائع نصب واحتيال.

وكلفت إدارات البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.