أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض مقتل مجهول بالرصاص

تكثف الأجهزه الأمنية في محافظة الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية، مصاب بطلق ناري، اليوم الاثنين، على الطريق الذي يربط بين قريتي «محلة زياد» و«كفر الصارم»، بدائرة مركز سمنود.

وتعود أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من العميد أحمد العيدروسي، مأمور مركز شرطة سمنود، بورود بلاغات من الأهالي بعثورهم على جثة شاب مقتول إثر إصابته بطلقة نارية نافذة أسفل الرقبة من الظهر، بجوار أحد الحقول وسط الزراعات.

وعلى الفور، باشرت قوة من مباحث مركز سمنود، برئاسه الرائد محمد عمارة، رئيس مباحث مركز سمنود، الانتقال إلى موقع الحادث، وتبين من خلال الفحص المبدئي أن الجثة لشاب في الثلاثينيات من عمره، ومجهول الهوية.

وتكثف المباحث الجنائية، تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح، رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، من جهودها للتعرف على هوية الشاب، وكشف ملابسات الجريمة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وانتداب الطبيب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة.