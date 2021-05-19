«التعليم العالي»: تجديد ندب طايع عبداللطيف مستشارا للأنشطة الطلابية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتجديد ندب الدكتور طايع عبداللطيف الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، للعمل مستشارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، وذلك لمدة عام.

جدير بالذكر، أن الدكتور طايع، شغل العديد من المناصب في ذات المجال، منها: وكيل معهد إعداد القادة بحلوان حتي 2007 ثم مديرا لمعهد إعداد القادة بالعريش 2007-2008، ومستشارا لنائب رئيس جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية والمدن الجامعية، ثم مشرفا عاما علي معهد إعداد القادة بحلوان لأربعة سنوات، مثل فيها وزارة التعليم العالي في توقيع بروتوكولات التعاون مع الوزارات والمؤسسات والأكاديميات العسكرية والمدنية والجامعات الحكومية والخاصة.

كما أنه أنشأ العديد من نماذج المحاكاة بالجامعات، وترأس اللجنة العليا للإشراف، ومتابعة انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية لأربعة أعوام متتالية، فضلا عن أنه يشغل مقرر اللجنة العليا للأنشطة الطلابية منذ أربعة أعوام أيضا، بالإضافة إلى مقرر اللجنة التنفيذية لمبادرة مودة الرئاسية والعديد من المناصب والأنشطة بالتعاون مع جمعيات العمل المدني.