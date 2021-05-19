أول تعليق من منة عرفة على خطوبتها: من خارج الوسط الفني

جدل كبير أثارته الفنانة منة عرفة بعد إعلانها خطوبتها، مساء أمس، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، مما جعلها تتصدر تريند محرك البحث «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها لم تفصح عن اسم خطيبها الجديد.

ومن جانبها، قالت منة عرفة لـ«الوطن» إن عريسها شاب من خارج الوسط الفني، ولكنها لا تحب الإفصاح عن اسمه أو هويته حالياً، إذ تنتظر اللحظة المناسبة للكشف عن هويته، مضيفة أنها تلقت العديد من التهاني من أصدقائها وجمهورها، حيث تشعر بفرحة عارمة جراء هذه الحالة التي ضاعفت من شعورها بالفرح.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد شككوا في أمر هذه الخطبة، وزعموا أن منة عرفة أعلنت خطوبتها بعد إعلان اليوتيوبر علي غزلان عن خطبته من ملكة جمال مصر فرح شعبان، بخاصة مع وجود قصة حب غير معلنة بينهما انتهت منذ حوالي 8 أشهر، حيث قام كل منهما بإلغاء متابعة الآخر عبر حساباتهما بتطبيق انستجرام.

وشاركت منة عرفة مؤخرا في مسلسل «ورا كل باب» الذي عرض قبل السباق الرمضاني، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين كل فنان بحكاية لكل منهم ومن الفنانين أحمد خليل وصابرين ويوسف عثمان وغيرهم من الفنانين.

كما تنتظر منة في الوقت الحالي عرض مسلسل «شارع 9» مع رانيا يوسف ومحمود عبد المغني وحسام فارس وعدد كبير من الفنانين، وعن السينما فتنتظر منة عرض فيلم «شريط 6» مع خالد الصاوي وأحمد خالد صالح وخالد أنور ونانسي صلاح ووفاء عامؤ ومحمد علي رزق ومن تأليف محمود حمدان.