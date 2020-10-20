حب من طرف واحد.. تفاصيل شخصية منة عرفة في "إسعاف يونس"

كشفت الفنانة منة عرفة، عن تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمال Watch It الأصلية، والمنتظر عرضه قريبًا، على مدار 10 حلقات.

وقالت "عرفة" في بيان صحفي، إنها تلعب دور طبيبة تدعى "لوجي" تحب بطل العمل "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، إلا أنه حب من طرف واحد، حيث أن "يونس" لا يحبها بسبب تخصصها: "بيقرف منها لأنها دكتورة حاجة معينة".

على صعيد آخر، تحدثت عن كواليس المسلسل، مؤكدة على أنها كانت طريفة للغاية: "الشغل كان روحه حلوة، ومفيش أي طاقة سلبية".

وعن تجربة العرض عبر منصة Watch It، أبدت تحمسها الشديد لها، مؤكدة أن السوشيال ميديا أصبحت تتميز بتأثيرها القوي، ولذلك فقد أصبح وسيلة مضمونة، معلقة: "أنا وأصحابي لما بنتفرج على حاجة بنشوفها على وتش إت وكل المنصات".

وكانت الفنانة إيمان السيد، قد كشفت عن تفاصيل دورها في مسلسل "إسعاف يونس"، حيث تلعب دور ممرضة الدكتور "يونس" الذي يجسده "أنور".

وأضافت، أنها رغم تجسيدها المتكرر لدور الممرضة، إلا أن كل شخصية تختلف عن الأخرى، والسبب في ذلك هو الجوانب المختلفة التي يتم تناولها من خلالها.

وأشارت إلى أنه تم ترشيحها للدور من قبل مخرج العمل معتز التوني، الذي وصفته بأنه صديق عزيز، مضيفة: "لما بصور معاه ببقى عارفة إن الكواليس حلوة جدا".

وعن العمل مع محمد أنور، أكدت "السيد" على أن بينهما "كميا" على حد وصفها، موضحة: "ممكن وقت التصوير نقول حاجات متفقناش عليها وتطلع حلوة".

فيما أشارت إلى أنها حينما علمت بأن المسلسل سيعرض عبر منصة WATCH iT، تحمست كثيرًا للأمر، لافتة إلى أنها أعجبت بفكرة الحلقات القصيرة، واصفة إياها بأنها تواكب التغيرات العالمية.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.