التخطيط يعقد سمينار للحديث عن توطين وتعميق التصنيع في مصر

قال معهد التخطيط القومي في بيان له، اليوم، إنه عقد أمس الثلاثاء، ثامن حلقات نشاط سمينار المعهد لتوطين وتعميق التصنيع في مصر، على طريق التنمية المستدامة 2030 في ظل التعايش مع جائحة كورونا تحت عنوان: «صناعة الأسمدة».

وتناول الدكتور المهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية، ورئيس هيئة المكتب رئيس شعبة إدارة المخلفات باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شركة أبو زعبل للأسمدة والمواد الكيماوية عددا من المحاور الرئيسية.

وقال إنه لتحقيق أكثر فائدة للدولة من صناعة الأسمدة والمواد الكيماوية الأخرى يجب في البداية الحديث عن عدد من النقاط وهي:

أولًا: واقع اقتصاديات صناعة الأسمدة الكيماوية في مصر.

ثانيًا: الفرص والمنافع المتوقعة من الاهتمام بصناعة الأسمدة في مصر.

ثالثًا: أنواع الأسمدة المنتجة في مصر.

رابعًا: إنتاج الأسمدة في مصر.

خامسًا: نظرة مستقبلية علي الزراعة المصرية واتجاه جديد في صناعة الاسمدة.

وتعد صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجيَّة والحيويَّة للاقتصاد المصري، وذلك لما تقوم به من خدمة القطاع الزراعي، والذي يُساهم بنحو17% من الناتج القومي المصري، بالإضافة إلى أثرها على السَّلع الزراعيَّة وأسعار تداولها في الأسواق.

وأضاف أن إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا المجال يبلغ نحو 280 مُنشأة عام 2017، مقابل 181 مُنشأة عام 2011 بمعدل نمو 7.5% خلال الفترة (2011-2017)، بقيمة إنتاج 29 مليار جنيه عام 2017، مقابل 20.6 مليار جنيه عام 2011، وذلك بمعدل نمو 5.9% خلال تلك الفترة، وبإجمالي عدد العاملين 25800 عامل في تلك الصناعة عام 2017، وذلك وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.

وواصل أنه بالنظر إلى حجم سوق الأسمدة في مصر بالمقارنة بالسوق العربية، فتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الاتحاد العربي للأسمدة، أن مصر تستحوذ على 24% من الإنتاج العربي للأمونيا المقدَّر بنحو 11% من إجمالي الإنتاج العالمي للأمونيا، و 21% من سوق التجارة العالمية، أما بالنسبة لسماد اليوريا، فتمثل حصة الدول العربية المنتجة بنحو 15% من إجمالي الإنتاج العالمي لليوريا، ويبلغ إنتاج مصر نحو 23% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية.

ويتركز إنتاج نترات النشادر في مصر بنحو 79% من إجمالي إنتاج المنطقة العربية، المقدَّر بـ 4% من الإنتاج العالمي لنترات النشادر، أما بالنسبة لصخر الفوسفات، فتمثل حصة مصر 9% من إجمالي إنتاج الدول العربية المقدَّر بنحو 25% من إجمالي الإنتاج العالمي لصخر الفوسفات، و61% من سوق التجارة العالمية، كما تساهم مصر بنحو3% من الإنتاج العربي للسوبر الفوسفات الثلاثي.

وفي ظل تزايد أهمية إنتاج الأسمدة، نظرًا لارتباطها بتحقيق الأمن الغذائي، الذي تسعى الدولة إلى تحقيقه من خلال القيام بتنفيذ سلسلة من المشروعات الزراعية كالبرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، واستهلاك الإنتاج الزراعي الحالي أكثر من 10 مليون طن من الأسمدة الأزوتيَّة من إجمالي أكثر من 18 مليون طن، تنتج حاليًا، وحوالي واحد مليون طن من الأسمدة الفوسفاتيَّة، بالإضافة إلى 100-150 ألف طن من الأسمدة البوتاسية، التي أصبحت من الأهمية في احتياجات التربة المصرية لها والأراضي المستصلحة.

وقد سعت الدولة المصرية إلى بناء صناعة وطنية قوية وثابتة لإنتاج الأسمدة، حيث تواصل العديد من الشركات العامة تنفيذ عدد من مشروعات إنتاج الأسمدة في الفترة الأخيرة.

وفيما يلي استعراض لأهم المنافع المنتظرة من إقامة مجمَّع الأسمدة وغيره من المشاريع المرتبطة بتلك الصناعة:

1- تعزيز الحصة السوقية لصادرات الأسمدة المصرية.

2- تحقيق الأمن الزراعي والغذائي.

3- تعظيم القيمة المضافة من المواد الخام.